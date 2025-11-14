台網紅八炯等人遭陸懸賞追緝　陸配亞亞叫好稱「報仇的時候到了」

大陸日前發布懸賞通告追緝台灣網紅「八炯」（本名温子渝）、「閩南狼」（本名陳柏源），網名「亞亞」的陸配劉振亞為此叫好。周五（14日），海基會副秘書長黎寶文表示，擔心這類少數發言對陸配群體構成負面刻板印象，形容這不是一個好的發展。



福建省泉州市公安局發布懸賞通告，徵集台灣網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）違法犯罪線索。

早前，劉振亞因涉及武統言論，被廢止在台依親居留許可。對於大陸追緝八炯等人，她在個人社群帳號直言，「報仇的時候到了」，鼓勵眾人要加以檢舉。

對此，黎寶文回應道，看到這樣的言論，相當擔心會不會使台灣社會對於陸配群體構成負面印象。他指出，大部分的在台陸配認同台灣、喜歡台灣，非常積極融入在地，但少數陸配發表煽動性言論，這不是一個好的發展。

黎寶文強調，海基會長期關懷、協助在台陸配融入台灣社會，希望台灣社會了解，大部分在台陸配願意融入台灣社會，不要因為少數個人的偏激說法或不當發言，對於陸配群體有負面印象。

陸配「亞亞在台灣」早前因鼓吹武統被限期離台。（亞亞在台灣）

重溫亞亞被驅離台灣：

+ 10

陸委會日前亦直言，關於劉振亞在社群平台相關爭議發言，對於她未來申請居留會有所影響。

另一方面，內政部公告新制，陸籍人士申請在台定居，必須附上未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明公證書。黎寶文坦言，在海基會過往文書驗證經驗中，從沒有看過未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明公證書；確實也難以確定，中國大陸會不會提供這樣的公證書，目前還沒有收到相關驗證案件，未來會持續觀察情況發展。

黎寶文又提到，陸籍人士申請在台定居主責機關在移民署，倘若申請人確實沒有辦法提出未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明公證書，實務上可以改用具結方式代替，海基會將與移民署保持聯繫以提供正確資訊。