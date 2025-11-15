馬英九批評高市早苗言行「躁進」：兩岸問題不能假手外國介入

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事論」後，地區緊張關係升溫。在台灣，前總統馬英九周六（15日）在社交平台發文，對高市的躁進言行表達憂心，呼籲日本政府在敏感時刻應保持克制，強調兩岸問題不能假手外國介入。



2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後記者會上發表講話。（Reuters）

馬英九在Facebook指出，歷任日本首相向來在台海議題採取克制態度，高市早苗卻首次以首相身分將「台灣有事」直接連結日本行使集體自衛權，相關言論在日本國內亦引發爭議。

他引用日本前首相石破茂日前在廣播節目中的提醒，認為高市不該下定論，並指出日本政府過去在台海發言上更為謹慎，顯示日本內部對高市立場也存在不同聲音。

馬英九又指，今年適逢對日抗戰勝利暨台灣光復八十周年，當年中華民族因日本侵略的傷痛尚未平復，在此敏感時刻，高市早苗發表暗示武裝介入台海問題的言論，更加觸動了大陸內部的情緒，這是極為不智的作法，也衝擊渴望台海和平穩定的台灣人利益。

對於高市以「存亡危機事態」作為可能介入台海的理由，馬英九強調，美日安保架構下如需啟動相關機制，日本必須先與美國協商；但目前跡象顯示高市並未事先徵詢美方。而且，美方對此並未表態支持，僅重申反對片面改變現狀，總統特朗普還曾直言「我們的盟友不一定是我們的朋友」，透露美方對高市談話的距離。

在文中，馬英九回顧自己於2012年局勢因釣魚台緊張時，提出的《東海和平倡議》，當中前三個宣言就包括：一是相關各方應該自我控制，不升高對立行動；二是相關各方應該擱置爭議，不放棄對話溝通；三是相關各方應遵守國際法，以和平方式處理爭端。

最後，馬英九強調，只有兩岸關係和平穩定，台海局勢才不會動盪，也必然不會發生高市早苗所說的緊張情況。兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談，兩岸中國人有智慧、有能力和平解決分歧，「對日本政府的關心，我們表示歡迎，但對高市早苗適得其反的躁進言行，我們必須表達立場，這才是真正守護臺灣民眾的利益。」