國台辦：20日起大陸可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個

國家出入境管理局宣布，從11月20日起，擴大可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證口岸數量至100個。國台辦新聞發布會上朱鳳蓮稱，有關準備工作已經就緒，「我們誠摯邀請台灣同胞到大陸來一場說走就走的旅行」。



據了解，此前大陸可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證口岸為58個，20日起增加至100個。朱鳳蓮介紹，「如果台胞朋友們沒有提前辦理5年有效台胞證，在抵達上述口岸後，持有效的台灣地區身份證和台灣地區出入境證件、辦證照片，可以在口岸出入境管理部門辦證窗口申請辦理一次有效台胞證，整個流程只需要30分鐘」。

100個口岸包括56個航空口岸、27個水運口岸、17個鐵路公路口岸，從西北的喀什、霍爾果斯，到東北的撫遠港、綏芬河；從西南的友誼關、磨憨，到東南的港珠澳大橋、平潭港。

國務院台辦發言人朱鳳蓮。

另外，擬搭乘「小三通」航線從福建口岸入境的台胞，可以在口岸窗口申請辦理一次有效台胞證，也可以在網上申請辦理，即登錄「移民局12367」應用軟件或微信、支付寶「移民局12367」小程序，在「一次有效台胞證申請」欄中填寫《台灣居民來往大陸通行證申請表》，並按規定上傳申請材料，經批准後，抵達入境口岸時可領取證件。

朱鳳蓮特別表示，首次來大陸的台胞朋友們可享受兩項專屬福利：一是申請辦理台胞證免收證件費；二是可免費暢遊超過3000個景區。

朱鳳蓮更指出冬季已經來臨，「熱忱歡迎廣大台灣同胞到東北、西北地區來參加冰雪運動或冰雪文旅活動，到各地探親訪友、觀光旅遊、尋根謁祖，我們將持續為台灣同胞來大陸創造更好條件，提供更好服務。」

朱鳳蓮也強調，「台胞來大陸無論是辦證還是入出境，都不會在證件上做任何標記。大陸有關部門依照有關法律法規要求，嚴格、有力、有效保護台胞的個人信息安全。」