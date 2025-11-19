華航推性別平等制度首見「全空少航班」　乘客：夢幻男團航班

以往搭飛機，普遍印象都是空姐服務居多。近期，台灣的中華航空首次推出「全空少航班」，高大帥氣的空少們齊聚的畫面引發網友熱議，有輿論更稱其為「夢幻男團航班」。而身為其中一員的空少，也在社交平台分享感受，「要多有緣分才可以一起執行這趟全組男性的航班」。



今次是華航自1938年成立以來首次「全空少航班」。據台媒報道，這是因為原本的空少，在每一個航班都會因應機型大小而有名額限制，但經過工會努力達成性別平等制度，一位同事發起有關活動，邀請其他男性組員加入，促成了這近90年來首見的「全空少航班」。

華航內部人士指出，以前有性別名額配置，男性不能比女性多，一直以來有可以整組女姐，卻沒有整組男少的情況，但每個人接受的專業訓練都相同，在公平排班的立足點上，公會努力推動達成性別平權，在公平申請制度下讓大家按照排序來申請航班，而非按照性別分配。

華航首見「全空少航班」。（Threads@davidchouu）

而身為其中一員的空少也在Threads分享發文，表示：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以一起見證這個里程碑。」也有搭乘到該航班的乘客大讚空少們的服務，並提到剛好男性座艙長也即將退休，遇上半世紀首見的「全空少航班」，真是意外驚喜，超值得紀念。旅客還稱「以後可以請華航提前公告什麼時候有男團航班嗎」、「可以指定夢幻航班嗎」。