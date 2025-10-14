長榮34歲空姐抱病執勤猝逝　非常不適仍被要求送餐　求叫白車遭拒

長榮航空34歲孫姓空姐近日在執勤時身體不適，返台後短時間內離世。事後有空服員於網上發文指控座艙長忽視孫女的身體狀況，甚至孫女下機時要求叫救護車也遭到拒絕，事件在台灣引起軒然大波。



孫姓空姐被同事暱稱為「黑珍珠」。（翻攝自IG）

台媒報道，孫姓空姐9月25日執行自米蘭返台航班後就醫，於10月10日病逝。

未使用機上衛星醫療系統

有空服員在社交平台爆料指，孫女在飛往米蘭機上就開始不舒服了，在外站停留的時候，孫女持續不舒服；回程的途中，她狀況越來越差，雖然有人提出要聯絡機上衛星醫療系統（Medlink），但最後也沒有使用。

在回程上，孫女本人在輪休的時候仍被座艙長要求幫忙，「還是叫她去走飲料，然後學妹撐著非常不舒服的身體做完了整整2段餐」，最後完全沒有辦法走回前面的座位，只能跟其他組員換位子。

要求叫救護車被拒絕

另外，孫女明確表達下機後需要立刻就醫，甚至需要直接在機邊叫救護車，但當天剛好停的是外機坪，座艙長拒絕叫傷患車，理由是當天沒有輪椅乘客，只有孫女一人要用、要等很久，叫孫女直接走下去。孫女此時已經走不動，再度要求叫救護車，座艙長卻回應稱叫救護車自己出錢，講了不止一次。

爆料者更稱，當時孫女因為畏寒披著毛毯，卻被座艙長問「你確定毛毯還要披著嗎？」孫女在2個組員的攙扶下一步一步緩慢地走下飛機，還痛到叫出聲，而座艙長此時已經坐在接駁車上等待，且一直催促孫女。

乘客回憶孫女狀況：吃力的站起來拿耳塞

一名搭乘該班航班的張姓乘客接受台媒《CTWANT》採訪表示，自己跟孫女要耳塞，發現孫女吃力的站起來拿耳塞，詢問後對方透露全身關節都很痛、在冒冷汗。

讓該乘客最無法接受的是，下飛機前的最後一餐竟然還是孫女送餐，孫女被問到身體狀況時表示還是不舒服。

長榮航空有空姐猝逝，引發極大爭議。（長榮航空）

疑患「史迪爾氏症候群」

根據長榮航空內部員工的內部對訊紀錄，該名空姐疑似罹患成人史迪爾氏症候群（Adult Onset Still's Disease），這是一種類風濕免疫疾病。

根據台灣亞東醫院過敏免疫風濕科資料指出，成人史迪爾氏症候群是原因不明的發炎性免疫疾病，在流行病學上相當少見，盛行率約百萬分之二，男女比例相近，好發年齡為15至25歲及36至46歲民眾。

臨床表現方面，常以間歇性高燒（大於39度）超過一周，關節痠痛超過兩周，喉嚨痛，皮疹，淋巴節或肝脾腫大表現，對一般的消炎藥反應不佳，對抗生素沒有反應。若患者不治療，高燒、皮疹、關節痛會持續，且可能有其他併發症發生。

死者外號「黑珍珠」 同事感傷

報道指，離世的空姐留著一頭長捲髮，配上小麥膚色，外型亮麗，同事都稱她為「黑珍珠」，她生前在長榮航空服務9年，如今不幸猝逝，讓許多同事感到相當悲傷。

針對此事，長榮航空發言人表示，對於同仁離世深感哀悼與不捨，公司在同仁住院期間持續與家屬保持聯繫，目前正進行調查，將盡速釐清相關情形，並全力協助家屬處理後續事宜。

台灣交通部民航局表示，當時座艙長並未在報告提及機上有空服員生病等異常事宜，正與長榮航空及組員聯絡進一步釐清；長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會發布聯合聲明，強烈譴責長榮航空未盡保護員工義務，要求檢討制度。