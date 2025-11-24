案件明日宣判　黃子佼發和解聲明：愚蠢好奇害我失去妻女與事業

台灣藝人黃子佼持有2259部未成年人影像，受害人共有47人，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例罪判監8月，併科罰金10萬元新台幣，案件上訴，台灣高等法院在明日（25日）宣判。黃子佼則在今日（24日）透過律師事務所發聲明再次道歉，並表示已和全數被害人達成和解。台灣高等法院指出，此事涉及判決結果，不宜對外表示意見。



黃子佼被踢爆藏有未成年少女不雅影片，再次成為眾矢之的。（視覺中國）

黃子佼、孟耿如已經離婚。（FB圖片）

台媒《聯合報》報道，黃子佼聲明表示，他已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。

黃子佼委任的律師事務所指，因本案為兒少案件，被害人個人資料均受遮掩保護，黃子佼完全無從主動與被害人接洽和解事宜，最終透過法院的大力協助，才能與全數被害人達成和解。

律師事務所指出，被害人都知道黃子佼與誘拍影片無關，也均諒解黃子佼是在法律禁止前即已下載，也表示原諒，但黃子佼自省其身為公眾人物應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沉重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業。未來，他誓言會時刻警愓、持續要求，讓自己成為一個更好的人。

黃子佼早前在庭上已他承認自己不懂得法律，他亦透露與孟耿如已離婚，結束5年的婚姻，需負擔贍養費。