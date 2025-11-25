黃子佼二審判緩刑不用坐監　持2259部未成年人性影像　和解成功

台灣藝人黃子佼持有2259部未成年人性影像，受害人共有47人，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例罪判監8月，併科罰金10萬元新台幣，案件上訴。黃子佼積極與被害人談調解，並於昨日（24日）透過聲明指已與全數被害人達成和解，台灣高等法院今日（25日）改依違反《個人資料保護法》判決1年6月監禁，緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。



黃子佼被踢爆藏有未成年少女不雅影片，再次成為眾矢之的。（視覺中國）

黃子佼、孟耿如已經離婚。（FB圖片）

黃子佼。

台媒《聯合報》報道，黃子佼2014年2月註冊成為「創意私房」會員，陸續購買兒童或少年性影像，再以電腦主機下載，儲存在硬碟之中。黃在偵查時認罪，審判時改口不認。

台北地方法院一審認為黃子佼購買性影像數量不少，他的犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性，考量他尚未與被害人和解，一審判處黃子佼8月監禁，併科罰金10萬元新台幣。

台北地檢署另查獲黃子佼還持有其他未成年人性影像，台灣高等法院二審併案審理，被害人也從35人增為47人。案件上訴審理期間，黃子佼開始和被害人談和解。

昨日發聲明：與全數被害人達成和解

黃子佼昨日透過律師發聲明，除再度道歉之外，並表示他已認知每一張兒童少年性影像，都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，也再次表達深摯的道歉。

聲明也指出，因本案為兒少案件，被害人個人資料均受遮掩保護，黃子佼完全無從主動與被害人接洽和解事宜，最終透過法院的大力協助，才能與全數被害人達成和解。

黃子佼早前在庭上已承認自己不懂得法律，他亦透露與孟耿如已離婚，結束5年的婚姻，需負擔贍養費。