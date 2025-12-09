日本7.5級地震或是前震？　專家警告：發生8級地震機率提高100倍

日本青森縣外海12月8日（周一）晚上發生7.5級地震，日本氣象廳警告一周內可能再出現8級以上的大地震，發生機率從原先的0.01％大幅調升至1％。



台灣前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋接受台媒採訪時指出，日本官方的預估等於將再發生8級地震的機率提高100倍，日本這樣的預測是基於過去311地震的經驗，若未來一周真的發生8級強震，昨晚的7.5級地震就可能被視為前震。



圖為2025年12月9日，日本近海發生7.6級地震後，日本北海道千歲市的一條高速公路展示封閉的訊息。 （Kyodo/via REUTERS）

郭鎧紋表示，7.5級地震相當於89顆原子彈，日本氣象廳預測一周內可能發生8級地震機率從原先0.01％上升至1％，但他坦言地震本身無法預測，日本氣象廳的說法主要是用來提醒民眾要多注意。

郭鎧紋指出，日本氣象廳會這麼說，是基於過去的實例，2011年3月11日東日本大地震前，3月9日曾先發生一宗規模7.3級的地震，當時許多人都以為那是主震，但之後又發生規模9.0級的強震，日本因此將這類情況視為案例。

郭鎧紋說，原本的主震有約5％的機率會變成前震，這個機率存在，但並不算高，且在台灣也有類似情況。

郭鎧紋：強震比較容易引發雪崩

郭鎧紋建議，不少民眾在冬季時前往日本滑雪，而強震比較容易引發雪崩，建議近期盡量少去，若在日本旅遊時，要多留意日本政府發布的相關地震資訊。