廣東每年平均地震1100次　甚麼是水庫地震？

大家即使沒有親身經歷過，也肯定會對地震這自然災害有一定認識，但又是否知道甚麼是水庫地震？水庫地震與粵港兩地又有甚麼關係？



水庫地震是「人造地震」

中國是地震多發國家，為此各地經常舉行防災演練。（網上圖片）

地球發生的地震絕大部份由大自然力量所造成，也有一些地震與人類活動有關，某程度上是「人造」的，例如修建水庫，便有可能觸發地震，由此而起的地震便是水庫地震。

水庫建成和蓄水後有巨大的水體壓力，可能觸發地震。與此同時，當壓力增加，更多的水又會被壓入地下，並可能擴大地下裂隙，甚至形成新的裂隙，導致地殼不穩定。

當然，水庫不一定會觸發地震，它必須是建於活動性地震斷層上，且水壩要夠高，也就是有足夠水深，同時水庫容量要足夠大，才有這個可能。媒體引述不完全統計稱，全球壩高大於15公尺的水庫大約有3萬座，誘發地震的比例不足0.3%。而在中國，已建成的水庫超過8萬座，觸發過地震的僅有30多個。

另外，由水庫觸發的地震強度一般較低，全球6級以上的水庫地震總共只有4次，最強的一次是6.5級。

新豐江水庫觸發6.1級地震

新豐江水庫始建於上世紀50年代，發電曾為其最主要功能。小圖為新豐江水電站。下圖為新豐江水庫位置示意圖。（當代中國製圖）

人類有能力修建大型水庫是近代的事，因此水庫地震的歷史也很短，全球首次水庫地震在1931年，地點是希臘馬拉松水庫。那中國第一次水庫地震又發生在何時何地呢？

媒體稱，中國第一次水庫地震發生在1962年3月19日，地點是廣東河源市境內的新豐江水庫地區，強度為6.1級，正是全球僅有4次超過6級的水庫地震之一。

新豐江是東江最大支流，而新豐江水庫則是華南最大人工湖，面積370平方公里，相當於香港陸地積的1/3；最大水深超過90米，大約是30層樓的高度；總庫容139億立方米，足以注滿55萬多個標準泳池。

新豐江水庫是以發電和防洪為主，兼有灌溉、供水、養殖等功能的大型水利工程，於1958年7月開工，1959年10月開始蓄水。1962年3月的6.1級地震發生時，它仍在蓄水階段。

廣東每年平均地震1100次

廣東清遠在2025年6月曾發生4.3級地震，市內有路面出現裂縫。（網上圖片）

這裏還有一點需要說明，雖然很多媒體稱該次6.1級地震是新豐江乃至中國第一次水庫地震，惟有專業類文章提到，在新豐江水庫開始蓄水後一個月，水位標高為56米時，庫區已出現有感地震。若按此說法，中國第一次水庫地震的時間將提前。

此後與新豐江水庫有關的地震多嗎？廣東每年平均發生地震1,100次左右，其中超過一半發生在河源。至於河源的地震有多少與水庫有關，專家沒有明確說法，但會提到「河源處在河源—邵武斷裂、石角—新港—白田斷裂等斷裂帶上，加上新豐江水庫滲透作用，有發生地震的構造條件，所以當地地震相對較多.....」

新豐江水庫的地震又與香港有甚麼關係？要知道新豐江水庫所在的河源距離香港僅百多公里，正是香港有感地震的主要源頭。1962年的6.1級水庫地震，香港就有建築物搖晃，很多居民睡夢中被驚醒，匆忙走到路上暫避；2013年2月22日，香港有超過5,000居民向天文台報告地震，該次4.8級地震的震央亦在河源新豐江水庫附近。

說完地震，再補充一些資料。剛才提到新豐江水庫以發電和防洪為主，原來在上世紀80年代以前，新豐江水電站的發電量佔了廣東全省一半以上。但1990年代後，隨着社會發展，該水庫已轉型以供水為主，並成為供港東江水重要水源。

專家：三峽庫區地震輕微

三峽水庫會引發地震，但以微震和極微震為主。圖為三峽大壩。（視覺中國/當代中國授權）

最後，說到水庫地震，很多人或會有疑問，作為世紀工程的三峽水庫，是否也會觸發地震？答案是會，卻不必擔心。

三峽工程試驗性蓄水階段性評估項目組組長、原中國工程院副院長沈國舫院士接受官媒採訪時明確表示：「監測數據表明，蓄水期間三峽庫區的地震活動以微震和極微震為主，主要由岩溶、礦洞浸水引發，三峽庫區記錄到的最大地震是蓄水初期2008年11月發生的4.1級，遠小於初步設計論證報告提出的『可按5.5級考慮』的預測值。」

報道稱，大壩引發的地震一般發生在大壩建成初期，隨著時間推移，大壩下面的地質構造趨向穩定，大壩引發地震的概率會進一步減小。

沈國舫強調，四川2008年汶川地震、2013年的蘆山地震，都與三峽水庫沒有直接關係。

