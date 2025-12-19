美議員提阻北京攻台10項建議　促加速對台軍援與民防整備

美國國會跨黨派議員12月18日提出最新政策報告，針對中國大陸對台軍事威脅持續升高的情勢，提出10項具體建議，主張擴大並加速對台安全援助，同時深化台美在能源、經濟與民防等多層面的合作，以強化對中國大陸可能攻台行動的嚇阻力。



台媒《中央社》12月19日報道指出，這份題為「再為台灣提10項政策建議」（Ten More for Taiwan）的報告，由美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席、共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）與委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）於12月18日共同發布，延續該委員會先前提出的「支持台灣之10項政策建議」。

根據美中戰略競爭委員會發布的新聞稿，報告指出，隨著北京近年軍事與政治作為升高台海衝突風險，台美有必要在經濟、國防與政治層面進一步深化合作，以維持台海和平穩定。報告強調，美國的核心目標在於嚇阻戰爭，而「這需要緊急動用所有國家力量的要素」。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

穆勒納爾透過新聞稿表示，「國家主席習近平已下令共軍在必要時於2027年做好奪取台灣的準備，因此2026年是建立台海嚇阻力迫切的一年」。他指出，這代表美國與盟友必須增加武器庫存、強化後勤能力，並為解放軍製造足以嚇阻其攻台的戰略困境。

克利什納穆希則表示，這份跨黨派報告明確傳達一項政治信號，即「台灣不是、也永遠不會是和北京談判的籌碼」。他指出，有效的嚇阻不僅來自軍事力量，也包括清楚的政治信號、強化經濟連結，以及對共同價值的堅定承諾，並強調「美國如何回應全球各地的脅迫與侵略行為，將直接影響北京對台的盤算」。

報告提出一份近期行動路線圖，建議美國應持續且積極重申對台安全承諾，並推動尚待完成的美台貿易、稅務、旅遊與科技協議。同時，國會應通過相關立法，嚇阻並迅速回應中國的經濟脅迫行為，並保護關鍵供應鏈安全。

在安全層面，報告建議擴大、加速並簡化對台安全援助，建立互利的國防產業合作計劃，並緊急優先推動國防工業生產與維修能量的建設，以降低對中國供應鏈的依賴。同時，美方應強化美軍維持前沿部署部隊的能力，加速區域基礎建設、基地與進出權安排及情報共享機制，進一步整合美國、日本、菲律賓及其他盟友在第一島鏈的部隊，並建立新的多邊演習與指揮管制架構。

報告亦建議，美國應與台灣合作，擴大並多元化能源供應，包括增加液化天然氣進口與儲存能力，同時建立來自美國與盟國的農產品與醫療物資庫存，並強化網路安全防護能力。

在非軍事領域，報告主張協助台灣提升民防整備，並為台灣軍方人員提供更多參與美國訓練計畫的機會；同時優先推動擴大台灣在國際組織的參與與角色，以強化其全球夥伴關係。

此外，報告也建議，鑒於中國與俄羅斯之間的「無上限」夥伴關係，美國應對中國施加相應代價，使習近平在台灣議題上的戰略盤算更加困難，並同步強化北約的軍事戰備與工業能力，以嚇阻並回應多個戰區中日益升高的威權威脅。