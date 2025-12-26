雙城論壇27日登場　上海學者：在兩岸交流受限下如期舉辦意義重要

第16屆台北上海雙城論壇將於12月27日登場，台北市長蔣萬安因應台北市日前發生隨機攻擊事件，需確保後續大型活動維安部署，已決定縮短上海行程，僅出席28日上午的主論壇，其餘行程則由副市長林奕華率團參加。



台媒《中央社》26日報道，根據規劃，台北市訪問主團將於27日上午抵達上海，行程包括搭乘並參訪市域機場聯絡線，參訪大型演唱會場地梅賽德斯奔馳文化中心，以及中山醫院元醫療模擬實驗室、徐匯濱江西岸夢中心等設施。

28日上午，蔣萬安一行將與上海市政府代表會晤，隨後出席「台北上海城市論壇」主論壇。當天並將同步舉行三場分論壇，主題分別為軌道交通、健康樂齡及科技醫療。主團28日下午行程另包括參訪上海動物園及與台商舉行座談會，當晚返台。

台北市長蔣萬安。（台北市政府官網）

在台北市議會質詢期間，民進黨籍市議員顏若芳曾呼籲蔣萬安把握雙城論壇機會，反映台灣民眾赴陸失聯相關案件，守護市民生命安全。蔣萬安當時回應表示，「該反映的他會來反映」。

報道介紹，台北上海雙城論壇自2010年起舉辦，今年為第16屆，籌辦過程一波三折。論壇原訂於今年9月舉行，但台北市政府決定延期，並最終安排於年底登場。不過，又因台北市於12月19日發生隨機傷人事件，蔣萬安臨時調整個人出訪安排。

上海市台辦新媒體中心微信公眾號「滬台通」於25日深夜發布多名上海涉台學者談話，為雙城論壇活動預熱。

上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元指出，雙城論壇「已不僅限於城市交流本身的意義，也在一定程度上對兩岸關係發揮穩定作用」。他表示，希望透過論壇向兩岸傳遞更多維持和平發展的訊息，並藉由分享走向共享、再到協作的交流機制，在當前兩岸互動困境中，提供持續推動兩岸關係發展的合作範例。

上海市公共關係研究院執行院長李秘則表示，在民進黨當局限制兩岸交流的背景下，雙城論壇能夠如期舉辦並不容易，意義格外重要。他指出，本屆論壇以「科技改變生活」為主題，期望透過相關領域的交流，進一步促進上海與台北在科技層面的互動與合作，讓城市生活更加便捷與美好。

上海台灣研究所副所長肖楊表示，雙城論壇機制不僅為上海與台北提供長期穩定的城市交流平台，也開創了以城市論壇為基礎的兩岸城市交流新典範。他指出，上海與台北同為具備開放性、包容性與國際化特質的大城市，雙城合作可視為兩岸合作的濃縮版與前沿，未來在人文交流與民生福祉等層面，仍具深化空間。