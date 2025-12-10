雙城論壇12月27、28日舉行　台北市長蔣萬安將赴上海交流

《聯合報》報道，台北市政府今向陸委會申請，台北市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇時間確定，蔣萬安將於12月27、28日兩天一夜赴上海出席雙城交流。今年預計簽署兩項合作備忘錄（MOU），除水治理MOU已審查完成；另一項職能培訓MOU近期也完成，今年雙城確定簽署2項MOU。



據《聯合報》整理，雙城論壇原訂今年（2025年）9月底就要舉辦，因MOU（合作備忘錄審查）審查程序尚未完備，台北市副市長林奕華9月22日喊停，延至12月下旬舉辦。

台北市長蔣萬安2023年赴上海參加雙城論壇，由上海市副市長華源（右）接機。（台北市政府提供）

台北市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇。（台北市政府提供）

《聯合報》報道，蔣萬安日前接受聯合報專訪表示，「如果（雙城論壇）停掉，傳遞出來的訊息，會讓大家對兩岸關係更悲觀」，他稱，賴清德上任後，兩岸關係更加嚴峻，他也擔心，如果兩岸關係愈緊張，卻愈不交流，很怕「誤判」。

蔣萬安表示，他努力維持舉辦雙城論壇，目標很明確，「堅持立場，在對等尊嚴下，維持善意互動，聚焦市政交流。」

另據北市研考會日前也公布最新民調，7成1台北市民認同「越緊張越應溝通交流」；6成4受訪市民支持台北上海城市交流。