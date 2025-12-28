台灣地震｜7級威力如16粒原子彈　專家示警：強震周期要重新計算

台灣宜蘭外海27日晚上11時06分發生7級地震，台灣中央氣象局地震測報中心前主任專家郭鎧紋表示，這是台灣今年第一宗規模7級地震，相當於16顆原子彈威力，而上一次規模7級以上地震是去年0403花蓮地震；這次地震後，強震周期要重新計算。



新北宏匯廣場前的斑馬線出現地裂狀況。（新莊區公所）

新北市龍安路橋的結構大面積崩塌。（新北市消防局）

宜蘭外海在27日深夜11時5分發生規模7級地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，但地震深度達72.8公里，屬於深層地震。

台媒《ETtoday新聞雲》報道，地震專家郭鎧紋解釋，地震原因是菲律賓海板塊向西北隱沒到歐亞大陸板塊造成，和今年8月27日發生在龜山島附近的規模6級地震成因一樣。

郭鎧紋指，截至這次27日晚上地震之前，台灣已有632天未發生規模6.5級以上地震，上一次為去年花蓮0403地震，已超過平均間距397天，但這次地震後，強震周期要重新計算。預估未來該地區還會有餘震，如同台灣氣象署所言，預估未來一周會有規模5.5到6級餘震。