台灣地震‧遊台注意│宜蘭外海7級地震　官方：未來一周或有6級餘震

台灣宜蘭外海27日晚上11時06分發生7級地震，台灣氣象署表示，主要成因為歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊碰撞造成，並提醒民眾在未來3天至一周可能會有5.5至6.0級之間餘震。



新北宏匯廣場前的斑馬線出現地裂狀況。（新莊區公所）

新北市龍安路橋的結構大面積崩塌。（新北市消防局）

宜蘭一間商店有飲料掉落，有玻璃瓶破裂。（中天新聞）

宜蘭外海在27日深夜11時5分發生規模7級地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），但地震深度達72.8公里，屬於深層地震。

台媒中央社報道，針對這宗地震成因，台灣氣象署地震測報中心主任吳健富表示，為歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊碰撞造成，菲律賓海板塊從東南方往西北擠上來後，在花蓮外海開始往北隱沒下去。

吳健富指，由於高樓效應、台北盆地效應等原因，民眾感受到的搖晃較為明顯。

吳健富提醒民眾，在未來3天至一周可能會有5.5至6.0級之間餘震。