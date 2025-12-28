台灣地震‧遊台注意│宜蘭外海7級地震 官方：未來一周或有6級餘震
撰文：朱加樟
出版：更新：
台灣宜蘭外海27日晚上11時06分發生7級地震，台灣氣象署表示，主要成因為歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊碰撞造成，並提醒民眾在未來3天至一周可能會有5.5至6.0級之間餘震。
宜蘭外海在27日深夜11時5分發生規模7級地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），但地震深度達72.8公里，屬於深層地震。
台媒中央社報道，針對這宗地震成因，台灣氣象署地震測報中心主任吳健富表示，為歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊碰撞造成，菲律賓海板塊從東南方往西北擠上來後，在花蓮外海開始往北隱沒下去。
吳健富指，由於高樓效應、台北盆地效應等原因，民眾感受到的搖晃較為明顯。
吳健富提醒民眾，在未來3天至一周可能會有5.5至6.0級之間餘震。
台灣地震｜7級威力如16粒原子彈 專家示警：強震周期要重新計算台灣東部海域發生7級地震 多地有顯著震感台灣東部海域7級地震 台積電：疏散部份人員 安全系統運作正常台東一晚連4震！19時07分再有3.1級地震台灣地震｜台東卑南發生規模6.1「極淺層地震」 全台有感搖晃台灣地震｜花蓮相隔13分鐘發生兩次4.5級「極淺層地震」台灣地震｜高雄發生5.3級「極淺層地震」 未來3天有4.5至5級餘震