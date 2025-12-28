台灣宜蘭7級地震｜新北校工獨自爬梯關水掣　跣腳摔落後腦著地亡

台灣宜蘭外海27日晚上11時06分發生7級地震，新北市一家小學在強震後漏水，一名62歲男校工在處理漏水時不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創，緊急送醫搶救後仍宣告不治。



事發現場。（蘆洲分局）

新北一家小學在強震後漏水。（蘆洲分局）

台媒《中天新聞網》報道，據新北警方調查，28日凌晨1點左右，警方獲報在該小學內有大樓漏水，旋即派遣警力趕往，抵達後聯繫保安一起入內察看，並且協助找尋水源開關。

該小學的總務主任在大樓的4樓廁所內發現一人倒臥在地，身邊還有傾倒的鋁梯，細看竟是平時住在校內宿舍的62歲林姓校工。

警方調閱監視器，發現事發時間在27日晚上11點10分，當時林姓校工從宿舍走到學校地下室拿出鋁梯，上樓查修水管時正要關掉水閥，不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創昏迷。直至總務主任發現時，已經錯失黃金救援時機。

新北宏匯廣場前的斑馬線出現地裂狀況。（新莊區公所）

新北市龍安路橋的結構大面積崩塌。（新北市消防局）