台灣地震‧有片│看護嚇到尖叫 奮不顧身用枕頭保護婆婆 感動網民
撰文：朱加樟
出版：更新：
台灣宜蘭外海27日晚上11時06分發生7級地震，有家居監控鏡頭記錄下地震發生瞬間，可見一名外籍看護在劇烈搖晃中，第一時間並非尋求自保，而是毫不猶豫地衝向床上的婆婆，抓起枕頭緊緊抱住對方，畫面讓無數網友為之動容。
+1
台媒《ETtoday新聞雲》、《東森新聞》等報道， 根據網民上傳片段，強震發生時現場搖晃程度相當劇烈，四周物品也因震動發出巨大聲響。
當時正在屋內的看護的第一反應卻是立刻抓起枕頭緊緊抱住床上的婆婆，防止婆婆因搖晃或被掉落物砸傷。畫面可見她十分恐懼，害怕到放聲尖叫。
反倒是婆婆輕聲安撫看護說：「免驚啦」。即使地震結束，看護仍不敢起身，持續守護長者。
這段影片上傳後，網友紛紛留言表示：「看了心酸酸的，真的是最感人的守護」、「明明她自己也害怕地在發抖，卻還是先保護老人」、「這不是親人卻勝似親人的舉動，真的要好好感謝她們」。
台灣地震｜7級威力如16粒原子彈 專家示警：強震周期要重新計算台灣東部海域發生7級地震 多地有顯著震感台灣東部海域7級地震 台積電：疏散部份人員 安全系統運作正常台東一晚連4震！19時07分再有3.1級地震台灣地震｜台東卑南發生規模6.1「極淺層地震」 全台有感搖晃台灣地震｜花蓮相隔13分鐘發生兩次4.5級「極淺層地震」台灣地震｜高雄發生5.3級「極淺層地震」 未來3天有4.5至5級餘震