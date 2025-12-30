圍台軍演｜台偵獲90架次解放軍機越中線　F-16V監控殲16畫面公開

12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊海空組織「正義使命-2025」演習，並將此行動定調為對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。台灣軍方表示，偵獲90架次解放軍軍機逾越台海中線，台軍嚴密監控應處。另外，台方對外釋出F-16V戰機透過「狙擊手先進標定莢艙」監控解放軍殲16戰機畫面。



台軍表示，自29日上午6時起至30日上午6時止，共偵獲14艘解放軍軍艦、8艘公務船及130架次解放軍軍機（含無人機），其中90架次逾越台灣海峽中線，進入北部、中部、西南及東部空域，持續在台海周邊活動。軍方同時釋出F-16V戰機透過「狙擊手先進標定莢艙」監控解放軍殲16戰機，以及田單艦（1110）在海上近距離監控解放軍054A型安陽艦（599）的畫面。

台灣軍方披露F-16V戰機透過「狙擊手先進標定莢艙」監控殲16戰機畫面。

台灣軍方披露田單艦（1110）在海上近距離監控解放軍054A型安陽艦（599）畫面。

另外，29日下午3時30分，於基隆西北59浬、高度2.9萬呎處偵獲1枚中共空飄氣球，並在同日下午4時10分消失。

據公開資料，去年10月14日大陸「聯合利劍-2024B演習」期間，台方偵獲153架次解放軍軍機，為單日新高。台軍強調，軍方運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。