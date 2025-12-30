圍台軍演｜澎防部展開戰備偵巡演訓　花蓮導彈部隊南下強化防衛

12月30日8時至18時，解放軍東部戰區繼續進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。因應大陸軍演，台灣陸軍澎湖防衛指揮部進行全島重要目標防護戰備偵巡演訓，同時駐守花蓮的導彈部隊「海鋒大隊」南下，直奔台東縣強化海岸防衛，持續駐守不定點戰術位置。



29日，解放軍東部戰區宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習。30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

2025年12月29日，東部戰區位台島周邊開展「正義使命-2025」演習。（中國軍號）

台灣軍方成立應變中心啟動立即備戰操演。在接獲命令後，澎防部戰備部隊部隊立即出動坦克、裝甲車等執行重要目標防護，隨即進入戰術位置，藉由模擬實況操演，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

澎湖防衛指揮部展開備戰操演。（聯合報）

另一方面，因應情勢變化，台軍駐守花蓮的導彈部隊「海鋒大隊」29日隨即南下，直奔台東縣強化海岸防衛，30日持續駐守不定點戰術位置。不過，過往經常性進駐的其中一處戰術位置—台東市海濱公園，因正籌備跨年晚會，實施封閉管制，車隊僅通過、未進場部署，隨後轉往志航基地待命。據台媒報道，志航基地F-16戰機近兩日頻繁起降，軍方僅表示為例行演練。