圍台軍演｜賴清德：北京升高軍事壓力非大國作為　軍民一心護台灣

12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊海空組織「正義使命-2025」演習，並將此行動定調為對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。30日，賴清德表示，中共近期頻繁升高軍事壓力，絕非一個負責任大國應有的作為。



12月30日8時至18時，中國人民解放軍東部戰區進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。據悉，東部戰區位台島南北兩端開展對海突擊、防空反潛等科目演練；東部戰區陸軍部隊對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊。

2025年12月29日，東部戰區位台島周邊開展「正義使命-2025」演習。（中國軍號）

賴清德在社交平台指出，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

他特別感謝全體海巡與台軍，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅，稱因為有其日以繼夜的守護，民眾才能如常生活、安心前行。

賴又請民眾放心，指面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與軍方始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保台灣安全。

最後，他強調，會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。他請民眾為第一線的英雄加油，共同捍衛主權與自由。