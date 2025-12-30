圍台軍演之際　台軍後備幹部Line群組大讚解放軍　軍方：已移出

12月29日，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」。30日8時至18時，解放軍東部戰區繼續進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。台軍高度警戒之際，內湖後備軍人輔導中心Line群組卻出現唱衰台灣、稱讚解放軍的言論，引起爭議。對此，後備指揮部表示，後備幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力重要任務，應嚴守行政中立原則，目前已將人員移出群組。



民進黨新北市議員林秉宥在Facebook貼出3張LINE聊天室截圖，均出自名為「內湖後備輔導中心」的群組。截圖顯示，群組成員轉發了多則圖文與影片，內容涉及嘲諷台灣政治人物，例如將賴清德稱為「萊爾」，並搭配中共總書記習近平與美國總統特朗普開心用餐、賴清德卻愁容滿面地在窗外偷看的合成圖。另外還有揶揄大罷免、稱民進黨為「獨裁黨」，以及吹奏解放軍戰機「殲-36搭載激光武器系統」強大等內容。

「內湖後備輔導中心」群組成員轉發了多則圖文與影片，內容涉及嘲諷台灣政治人物等。（林秉宥FB）

林秉宥坦言，「有點不太想講，但台灣人的確是應該緊張一點，看看我們的後備幹部都在聯繫群組裡面發表什麼言論」。

對此，全動署後備指揮部表示，經查為台北市內湖區後備軍人輔導中心Line群組中，2位非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發訾議，對於其發表之內容，該部予以指正，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類案。

2025年12月29日，東部戰區位台島周邊開展「正義使命-2025」演習。（中國軍號）

後備指揮部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力之重要任務，相關人員不論職務或身分，均應恪遵法令，堅守忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響台軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。

該部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護台灣安全與社會穩定。