馬英九涉「三中案」二審仍判無罪　批民進黨追殺10年如「東廠」

前國民黨主席馬英九等人涉「三中案」，遭依違反證交法等罪起訴，一審判決無罪。周三（31日），台灣高等法院判決「上訴駁回」，馬英九等三人仍維持無罪判決，可上訴。對此，馬英九辦公室表示，馬前總統非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。而高檢署則表示，將研議提起上訴。



2018年，馬英九與中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清被指涉嫌在三中（中國電視事業股份有限公司、中影與中國廣播股份有限公司）交易及舊黨部大樓案中，以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議黨產，造成國民黨72.9億餘元新台幣（約18億港元）的損害。台北地檢署依違反證交法等罪嫌起訴馬等人，2021年10月27日，台北地方法院判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪。

國民黨舊黨部大樓。（ETtoday）

在二審依舊獲判無罪後，馬英九辦公室發聲明指出，馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合民眾對馬前總統的認識與信任。

馬辦強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬英九的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中，當時的馬主席一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。令人遺憾的是。這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬一人。而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬辦最後呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任，「馬前總統希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走」。

馬英九捲入「三中案」，案件纏訟7年。（聯合報）

據《聯合報》報道，自2016年卸任總統後，馬英九官司纏身，重大弊案包括特別費案、洩密案、富邦併購北銀案、大巨蛋圖利案、國發院土地案等。

其中，2017年，馬英九被台北地檢署起訴違反公務員洩漏國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法和個人資料保護法，一審以馬行使總統的「權限爭議處理權」判決無罪，但二審以馬並未召集相關立院人員會商，沒行使調解權，逆轉依違反通保法判他4月得易科罰金之刑，是馬首度被判有罪。

案件經最高法院撤銷發回更審，更一審2019年認定檢方舉證不足，馬未以總統身分主動違法取得資訊，也未違法利用他人個資；法院應落實無罪推定原則，維持一審無罪結果，全案無罪確定。