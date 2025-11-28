賴清德提1.25萬億台幣軍購案　馬英九：形同宣布「準戰爭狀態」

台灣總統賴清德日前宣布未來8年內共投入1.25萬億新台幣（約合3111億港幣）的國防特別預算，還宣稱北京當局以2027年完成武統台灣的準備為目標，引起廣泛關注。前總統馬英九周四（27日）發文表示，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將台灣人分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體展開相關的嚇阻甚至具體的措施。



馬英九表示感覺很悲哀，提到在他任內兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了23項協議，包括《兩岸經濟協議架構》（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利。而當時的國防預算，僅有賴清德政府的五分之一，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。

馬英九認為，賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷出了相當大的問題，且完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是要全體台灣人民承受。

馬英九進一步指出，他先前曾批評日本首相高市早苗的躁進言行不符合台灣人利益，並違反美日安保架構，賴清德政府不該盲目捲入。果然，美國總統特朗普與中共總書記習近平通話後致電高市，高市馬上宣布「日本沒有立場認定台灣地位」，足證他先前擔心的沒有錯，美國不希望局勢升高，日本被迫修正，更加證實賴清德對局勢判斷有誤。

10月31日，賴清德主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T坦克成軍典禮，並檢閲部隊。（影片截圖）

馬英九呼籲，賴清德一定要以民為念，做真正符合台灣人利益的決定。否則，花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平。只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。他又呼籲，如果立法院沒有廢除《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，民間進行兩岸交流，合憲合法，而且有助於降低緊張，符合台灣老百姓利益。請賴清德總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。

另一方面，賴清德周三（26日）主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會時，宣稱北京以2027年完成武統台灣為目標，事後總統府卻澄清為「以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」。對此，前總統陳水扁周五（28日）認為，賴清德一開始就是指「2027年完成武統台灣的準備」，部分媒體片面錯誤解讀為「2027年要完成對台動武」，總統府當然要公開澄清以正視聽。

陳又表示，在他任內，掌握北京對台動武三階段任務準備的情資。他透露，當年北京要完成對台動武三階段準備的時間表是：2007年前，完成全面應急作戰能力的準備；2010年前，完成大規模作戰能力的準備；2015年前，完成決戰決勝作戰能力的準備。後來國防部2018中共軍力報告也說，2020年前，完成對台全面用武作戰準備。

陳水扁認為，以上有關來自北京軍事威脅的戰略意涵都是這樣看待的，「完成⋯的準備」與賴總統說「完成⋯為目標」，指的是一樣的東西，為了避免錯誤解讀，以訛傳訛，「總統府適時的澄清說明，哪裡錯了？」