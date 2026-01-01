鄭麗文盼上半年有機會訪陸　國台辦：願與國民黨加強各層級交流

國台辦今日 （31日）舉行例行記者會，《中國時報》記者提問，國民黨主席鄭麗文日前受訪表示，希望明年上半年有機會訪問大陸，更強調如果能去的話，就是要安排與大陸領導人會面。如何評論鄭麗文訪問大陸及她個人期許的行程安排？



國台辦發言人張晗表示，中方願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，與中國國民黨加強各層級交流交往，增進互信，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，攜手共創民族復興。



國民黨主席鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

另外，有記者提問，鄭麗文日前在與大學生交流時表示，在台灣講「我是中國人」就要背負不知何處來的「原罪」，對此有何評論？

張晗表示，兩岸同屬一個中國。兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人。這是歷史事實、文化認知、基因遺傳、法理現實，誰也否認不了。

張晗強調，民進黨當局出於謀「獨」本性，處心積慮操弄「去中國化」，妄圖割裂兩岸歷史文化聯結，以此蒙蔽台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，貽害無窮，「民進黨當局的政治操弄註定枉費心機，不會得逞。」

據此前報道，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊海空組織「正義使命-2025」演習，並將此行動定調為對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。

國民黨主席鄭麗文對此表示，賴清德已把自己的路走絕，連累全台2300萬人。