批賴清德胡言亂語　鄭麗文：在野無法獨裁，如同男生不會生小孩

針對台灣立法院11月14日三讀的財劃法版本，原定最晚12月15日公告。台灣行政院長卓榮泰卻宣布將依據憲法不予副署，創下憲政首例，台灣朝野再陷憲政僵局。



國民黨主席鄭麗文今日（12月17日）在國民黨中常會花13分鐘大罵賴清德總統，批他「沒民主素養」，偕同行政院長公然違憲，不僅是憲政笑話，還是台灣民主的悲歌。她表示，賴清德「窮台、亂台、毀台」，國民黨要做好心理準備，作戰到最後一天。



國民黨主席鄭麗文今日（12月17日）在國民黨中常會花13分鐘大罵賴清德總統，批他「沒民主素養」。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文表示，賴清德上任以來，台灣政局陷入不斷的惡鬥循環，無法解脫。她批評，「在大罷免之後，始作俑者賴總統不但毫無反省，甚至變本加厲，完全藐視國會，三讀通過的法案視若無睹，即便多次覆議結果只要不如賴清德的意，居然可公然違憲，偕同行政院長玩『不副署、不執行』，不但是憲政笑話，且是台灣民主的悲歌。」

鄭麗文指出，賴清德無所不用其極胡言亂語、鬧國際笑話，居然說「在野獨裁」，這就像「男人是不會生小孩的」，所以在野是無法獨裁的。她批評，「讓大家都知道你是不識字又無衛生，又沒民主素養的人嗎？你不覺得丟臉，中華民國國民都覺得很丟臉。」

鄭麗文說，賴清德上任第一年，手握有史以來最大一筆中央總預算，結果執政沒半步，端不出執政成績，乾脆甩鍋給在野黨，接下來他的執政時間還有兩年多，因為也做不出成績，所以直接擺爛，所有黑鍋要在野黨來扛，「出了這種領導人，養老鼠咬布袋，這是今天台灣的悲哀。」

鄭麗文批評賴清德「窮台、亂台」

鄭麗文也說，賴清德第一步先要「窮台」，錯誤的政策和國家定位戰略，傳產、服務業已陷入寒冬，現在也保不住高科技產業，讓台灣產業被掏空嚴重被掏空，「對美國又打腫臉充胖子，明知會跳票、台灣沒能力負擔，賴員外大筆一簽不手軟，內容也不重要，反正到時候賴給在野黨就好。」

11月26日，賴清德主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（台灣總統府提供）

鄭麗文說，賴的第二步是「亂台」。端不出執政成績就開始亂，他知道自己是少數總統，卻從不想透過溝通對話，提出讓在野無法拒絕的福國利民政策，他從不做任何努力，就開始在國會沒底線的惡鬥。

鄭麗文批評，賴清德窮台、亂台、想甩鍋，最後他就會毀台。鄭麗文說，賴清德要亂台，國民黨要「護台」。

鄭麗文指出，「賴清德沒有要放過我們、放過台灣、放過人民，」，她認為，國民黨必須自救、自立自強，這一仗的最後決戰點就是2028年的台灣大選，在這之前，明年底的中期選舉是關鍵一役。

台灣行政院長不副署立院三讀法案 創憲政首例

據了解，台灣行政院長副署權法源來自《憲法》第37條。該條文規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」因此，若行政院長拒絕簽署，法律就無法完成公布程序。

2024年5月28日，台灣立法院審議《立法院職權行使法修正草案》，民進黨立委再度抗議。（Reuters）

雖然台灣憲法明文賦予行政院長副署權，但過去從未有法律案不被副署，唯一的先例發生在1990年代，當時行政院長郝柏村拒絕副署總統府參軍長蔣仲苓的人事升遷案，但該案性質屬於人事命令，並非立法院通過的法律。

此次事件只能透過釋憲化解僵局，自2024年（去年）10月底，台灣憲法法庭七位大法官任期屆滿卸任後，遲遲無法補足缺額，運作形同停擺。據了解，此前總統提名的大法官人選遭立法院杯葛，加上台灣《憲法訴訟法》修正，要宣告違憲，憲法法庭需要至少10位大法官參與評議，並有至少9位大法官同意才能作出判決。

若大法官人數不足法定人數（15人），且參與評議的大法官人數未達10人，將無法審理及作出違憲判決，只能先處理「不受理」的裁定，目前台灣憲法法庭形同癱瘓，僵局難解。