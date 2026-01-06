日議員石平抵台稱｢台灣非中國一部分｣　外交部：宵小狂言不值一評

被中國禁止入境的日本華裔參議員石平今日（1月6日）抵台，在台北松山機場發表談話時稱，「踏上台灣國土非常高興且激動，中華人民共和國政府對他制裁、不允許他進入中國國境，今天順利進入台灣國境，充分說明『中華人民共和國』和『中華民國』是完全不同的國家，台灣絕對不是中國一部分，台灣就是台灣。」



對此，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上答問時回應，「宵小狂言不值一評。」



日本華裔參議員石平2025年11月在社交網站上傳的圖片（X@石平）

對於此次訪台，外交部稱他「宵小狂言不值一評」，石平則回應，「愛提不提，我無所謂」。

據了解，此次台灣行石平也曾在社交網站上預告稱「將於2026年初訪問台灣」，當時，中國外交部也回應指，「這種敗類的醜惡言行不值一評。」

據了解，石平出生於四川，畢業於北京大學，後來赴日留學，2007年取得日本國籍，2025年7月參議院選舉中，石平以日本維新會候選人身分參選，並首次當選。

2025年9月，中國外交部於宣布，對日本參議員石平採取反制措施，並自即日起施行。措施包括：凍結其在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

外交部表示，石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，且公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整；此次反制依據《中華人民共和國反外國制裁法》相關規定作出。

外交部更批評石平「為了一己私利，數典忘祖，出賣良知，勾連反華勢力挑釁滋事」。