高市早苗推動日本國旗損壞罪　日媒：表達自由或受限制

日媒1月5日報道，日本首相高市早苗正推動立法，計劃懲罰侮辱日本國旗的行為，但此舉因可能限制表達自由而引發爭議。



共同網報道，高市早苗正積極推動設立「日本國國章損壞罪」，旨在懲處侮辱日本國旗的行為。這是她一貫堅持的立場，相關計劃也已寫入自民黨與日本維新會的聯合執政協議，明確將於2026年例行國會期間推動立法。

然而，此舉也引發一些擔憂。有意見認為，這項法案可能涉嫌侵犯日本《憲法》所保障的表達自由。執政聯盟內部對於如何推進此項立法，也存在謹慎態度。

報道指，高市早苗長期以來認為，日本《刑法》只將損毀外國國旗列為處罰對象，卻未對日本國旗設立同等保護條款，這種做法並不合理。

早在2011年自民黨尚在野時，她就在評論文章中寫道：「希望日本國旗所承載的熱愛與自豪，能得到與外國國旗同等的法律保護。」

高市早苗次年曾以議員提案方式提交《刑法》修正案，試圖推動相關立法，但該案最終未能通過。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

她去年10月簽署的聯合執政協議中強調，將通過制定日本國國章損壞罪來「糾正僅存在外國國章損壞罪的矛盾」。高市在同年11月的眾議院全體會議上進一步表示：「過去我本人也曾提交過法案。希望為實現推進具體討論，並與執政黨合作。」

報道指，除此之外，也有不少聲音呼籲應謹慎推進此項立法。其主要的擔憂在於，如果將政治抗議中加工或修改國旗等行為也納入處罰對象，可能會對表達自由造成限制。報道引述一名執政聯盟高層表示：「需要深入探討的問題還很多，例如哪些具體行為應被列為處罰對象等。細緻的討論是不可或缺的。」