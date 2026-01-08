台F-16戰機墮海飛行員失聯　台灣採購150架F-16戰機至今11架失事

空軍花蓮基地一架F-16戰機在日前失事，飛行員辛柏毅於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘，目前仍未尋獲，這一起意外，也讓各界關注F-16的自動防撞系統進度，更被揭露竟然沒有防寒衣。據了解，上一次F-16事故是2022年全台首架F-16V在嘉義外海墜毀，1名機師喪生。



回顧台灣F-16採購史，1992年台灣向美國採購150架F-16戰機，1997年首批F-16戰機抵台後已在空軍服役29年，包括昨天1架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700）失聯，至今已有11架F-16失事。



飛行員辛柏毅。（聯合報）

據了解，此次飛機失事後，許多飛官在網路上討論鳳F-16戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障有很多問題，恐怕影響到飛安。

對於傳出戰機MMC系統可能故障的問題，台灣軍方人士接受台媒採訪稱，F-16戰機的MMC有如戰機的「大腦」，負責整合導航、雷達及姿態顯示等核心資訊。當MMC在極端環境（如夜航或雲中飛行）下故障時，極可能因此導致飛行員產生空間迷向（Spatial Disorientation）的危險。

台防長顧立雄回應，這架飛機經查在過去3個月都沒有MMC故障情況，也都是妥善的，至於MMC電腦升級後，軟體都要修調，在2025年1月開始，軟體已經呈現穩定狀態，沒有外界所說的不堪負荷的狀況。

對於飛行員防寒衣部分，是否付款了但還沒到貨？顧立雄表示，防寒衣在2025年才進行採購，因為空軍要經過多方評估，2025年以軍購方式，去年底已經交貨，在今年3月以前會全數交貨完畢。

2021年，蔡英文與台軍最新式F-16V雙座戰機合影。（台灣國防部）

1992年台灣開始向美國採購F-16戰機

1992年，台灣向美國採購150架F-16戰機，整個採購案是由美國空軍部主辦，承製包商是洛克希德．馬丁公司。



1997年4月14日，首批2架機號6609、6610的F-16戰機自美飛返台灣，配屬嘉義空軍基地。



1998年3月20日，空軍嘉義基地機號6828的F-16雙座戰鬥機，在執行飛行訓練任務時，於馬公外海與戰管中心失聯；飛官溫進嵩與章嘉成下落不明。



1999年1月25日，空軍嘉義聯隊駐防在花蓮基地的一架F-16雙座戰鬥機（機號6813）在台東空域執行例行任務時，墜毀於台東縣太麻里鄉，機上2名飛官張嘉鯤、戴維康罹難。



1999年6月1日，空軍嘉義聯隊駐防花蓮基地，由許君威少校駕駛機號6638的F-16座機，在實施夜航訓練時，於綠島西南22浬海域失聯；許君威失蹤。



1999年8月18日，空軍嘉義基地一架F-16單座戰鬥機在訓練飛行時，疑因機械故障，飛行員林更生緊急跳傘逃生，送醫救治，戰機墜毀。



2008年3月4日，空軍401聯隊少校飛行官丁世寶所駕F-16單座戰機，在花蓮地區執行例行夜間訓練任務時，失事墜海；丁世寶失蹤。



2011年9月22日，美國政府正式通知美國會同意對台F-16A/B型戰機升級案，其中包括許多提升現役F-16A/B型戰機的先進系統項目，連同升級案、飛行員訓練及相關後勤備料在內的軍售套案，總金額約美元58.5億元。



2013年5月15日，空軍嘉義基地第455聯隊一架F-16單座戰機（機號KE-450）在嘉義西南外海執行學員換訓訓練時，因機件故障墜毀，飛官吳彥霆跳傘平安獲救。



2016年1月22日，台灣空軍派駐美國路克空軍基地受訓的飛官高鼎程在駕駛F-16型戰機進行訓練時，發生墜機意外，不幸殉職。



2018年6月4日，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號），由吳彥霆少校（曾於2013年失事獲救）飛行官執行漢光演習任務時，於基隆五分山撞山殉職。



2020年11月7日，機號6672的F-16單座戰機於花蓮起飛2分鐘後消失在雷達，飛官蔣正志上校失蹤。



2022年1月11日：機號6660的F-16V（F-16V首起失事）在嘉義水溪靶場進行對地炸射訓練時墜海，飛官陳奕上尉殉職。



2023年12月19日，漢翔公司「鳳展專案」結案，除2架測試機由原廠洛克希德馬丁公司執行外，空軍其餘139架F-16（blk20）戰機均由漢翔公司執行構改升級為F-16V，並全數交機完成。



2026年1月6日：機號6700機F-16V單座戰機於花蓮外海執行夜航訓練時失聯，飛官辛柏毅上尉疑緊急彈射逃生，目前仍全力搜救中。

