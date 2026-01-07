台灣F-16機師失蹤　海巡署派3艦6艇搜救　現場低溫浪大增難度

台灣空軍花蓮基地一架編號6700的16V單座戰機，周二（1月6日）晚例行訓練期間，疑在花蓮外海失事，辛姓機師跳傘後失聯，空軍隨即展開救援。海巡署也表示，獲報後立即開設應變中心，指揮3艦6艇參與救援，但因海上狀況惡劣、低溫浪大，增加搜索難度。台媒表示，家人尚未敢把出事告知辛的祖母。



辛姓機師駕駛編號6700的F-16單座戰機執行例行性夜間航訓任務，行經花蓮外海時突失去聯繫。

聯繫周邊貨輪及漁船協尋

海巡署表示，現場海域受大陸冷氣團影響，狀況極為惡劣，風力達6至7級、陣風9級，浪高3公尺，且入夜後氣溫驟降，海巡人員仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。

海巡署又稱，為擴大搜救範圍，同步聯繫距現場10海浬的馬紹爾籍「HARMONY OCEAN」貨輪協助瞭望，並請農業部漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋，將持續與軍方及各單位協助搜救。

空軍F-16戰機花蓮外海失聯，海巡調派3艦6艇全力搜救，並施放海難測流浮標搜索。（聯合報圖片）

去年剛結婚 家人不敢告知祖母出事

台灣《聯合報》及ETtoday報道，出事機師為上尉辛柏毅，飛行總時數為611小時又25分鐘，而駕駛F-16的總時數為371小時又35分鐘。其老家在澎湖縣，去年5月20日結婚，妻子也在空軍服役。報道稱，家人不敢讓其祖母知道出事。

空軍司令部表示，出事16V單座戰機，周二傍晚6時17分起飛。晚上7時29分，戰機於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似失事，機師跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。空軍司令部宣布，將於周三（7日）上午10時召開臨時記者會，預計將進一步說明事故經過。

空軍F-16戰機花蓮外海失聯，海巡調派3艦6艇全力搜救，並施放海難測流浮標搜索。（聯合報圖片）

《聯合報》報道，台灣於1992年才獲美國批准採購F-16，至1997年才開始在台服役。多年來，連同最新失事的編號6700號機，共損失11架。