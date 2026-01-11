國共論壇重啟　鄭麗文：感受到大陸誠意善意　兩岸交流不困難

據台媒《梅花新聞網》報道，在鄭麗文出任國民黨主席後，停辦9年的國共論壇將於1月27日至29日在北京登場。據悉，本屆論壇全程由國民黨副主席蕭旭岑領隊。外界關注，國共論壇可能是為鄭麗文與習近平的「習鄭會」鋪路。



對此，鄭麗文在1月10日回應稱：「感受到大陸誠意善意，有結論會第一時間報告！」



國民黨主席鄭麗文上任後，積極表達今年訪陸意願，「國共論壇」被曝即將重新恢復舉行。鄭麗文對此在1月10日回應稱：「感受到大陸誠意善意，有結論會第一時間報告！」針對被誣指「用條件換兩岸交流」，鄭麗文痛批民進黨造謠：「兩岸交流一點都不困難，只有民進黨造謠拖後腿。」

國共論壇自2006年創辦以來，是兩岸政黨交流重要平台。首屆論壇由國民黨時任主席連戰與中共總書記胡錦濤會晤促成，以「經貿合作、和平發展」為主軸，曾為兩岸關係開闢對話窗口，議題逐漸擴展至經貿、觀光、農業等多領域。

不過2016年蔡英文為首的民進黨上台後，論壇因兩岸政治氛圍等因素自2016年11月後長期停擺，直至近期才告恢復。

本次國共論壇交流將聚焦氣候變遷、AI健康、能源三大前瞻議題，智庫正積極準備中，一旦有具體進度將第一時間公開報告。