鄭麗文稱「習鄭會」絕不秘密進行　曝國共論壇聚焦AI、能源和氣候

據台媒《梅花新聞網》報道，在鄭麗文出任國民黨主席後，停辦9年的國共論壇將於1月27日至29日在北京登場。據悉，本屆論壇全程由國民黨副主席蕭旭岑領隊。外界關注，國共論壇可能是為鄭麗文與習近平的「習鄭會」鋪路。



國民黨主席鄭麗文今日（1月10日）接受媒體採訪時表示，擔任黨主席後積極推動兩岸對話，目前溝通管道暢通且感受對岸善意。國共論壇交流將聚焦氣候變遷、AI健康、能源三大前瞻議題，智庫正積極準備中，一旦有具體進度將第一時間公開報告。



鄭麗文出任國民黨主席後積極恢復兩岸交流。（鄭麗文臉書）

鄭麗文強調，「從未收到對岸開出任何其他附加條件」。她批評外界不需多方揣測或編故事，未來包括習鄭會在內的所有活動，「只要有具體結論一定會透過媒體公開向大眾報告，絕不會秘密進行。」

針對有台灣官員放話將兩岸交流與軍售掛鉤，鄭麗文痛批將「國安會」變成「國家不安會議」、「造謠中心」。她表示，應積極尋求解決問題辦法，而非製造謠言、說風涼話、扯後腿。她強調兩岸對話交流一點都不困難，馬英九執政八年已證明。

據此前報道，國共論壇自2006年創辦以來，是兩岸政黨交流重要平台。首屆論壇由國民黨時任主席連戰與中共總書記胡錦濤會晤促成，以「經貿合作、和平發展」為主軸，曾為兩岸關係開闢對話窗口，議題逐漸擴展至經貿、觀光、農業等多領域。

國民黨主席洪秀柱率團參加第11屆國共論壇，11月1日中共總書記習近平會見洪秀柱。（新華社）

不過2016年蔡英文為首的民進黨上台後，論壇因兩岸政治氛圍等因素自2016年11月後長期停擺，直至近期才告恢復。