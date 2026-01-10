鄭麗文稱「習鄭會」絕不秘密進行 曝國共論壇聚焦AI、能源和氣候
撰文：許祺安
出版：更新：
據台媒《梅花新聞網》報道，在鄭麗文出任國民黨主席後，停辦9年的國共論壇將於1月27日至29日在北京登場。據悉，本屆論壇全程由國民黨副主席蕭旭岑領隊。外界關注，國共論壇可能是為鄭麗文與習近平的「習鄭會」鋪路。
國民黨主席鄭麗文今日（1月10日）接受媒體採訪時表示，擔任黨主席後積極推動兩岸對話，目前溝通管道暢通且感受對岸善意。國共論壇交流將聚焦氣候變遷、AI健康、能源三大前瞻議題，智庫正積極準備中，一旦有具體進度將第一時間公開報告。
鄭麗文強調，「從未收到對岸開出任何其他附加條件」。她批評外界不需多方揣測或編故事，未來包括習鄭會在內的所有活動，「只要有具體結論一定會透過媒體公開向大眾報告，絕不會秘密進行。」
針對有台灣官員放話將兩岸交流與軍售掛鉤，鄭麗文痛批將「國安會」變成「國家不安會議」、「造謠中心」。她表示，應積極尋求解決問題辦法，而非製造謠言、說風涼話、扯後腿。她強調兩岸對話交流一點都不困難，馬英九執政八年已證明。
據此前報道，國共論壇自2006年創辦以來，是兩岸政黨交流重要平台。首屆論壇由國民黨時任主席連戰與中共總書記胡錦濤會晤促成，以「經貿合作、和平發展」為主軸，曾為兩岸關係開闢對話窗口，議題逐漸擴展至經貿、觀光、農業等多領域。
不過2016年蔡英文為首的民進黨上台後，論壇因兩岸政治氛圍等因素自2016年11月後長期停擺，直至近期才告恢復。
台媒：鄭麗文重啟國共論壇為｢習鄭會｣測水溫 蕭旭岑率團月底赴京鄭麗文盼上半年有機會訪陸 國台辦：願與國民黨加強各層級交流習近平指統一大勢不可阻擋 鄭麗文：兩岸存在歧異，望和平和解圍台軍演｜鄭麗文轟賴清德「把路走絕」：連累全台灣2300萬人