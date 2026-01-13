台美關稅將降至15%？美媒指「近達成協議」：台積電須在美再建5廠

美國總統特朗普（Donald Trump）此前發布行政命令將台灣對等關稅稅率調整為20%，台灣經貿團隊則持續與美方協商。《紐約時報》報道稱，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，而台積電則承諾在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。



《紐約時報》報道稱提到，台灣在全球晶片生產中占據主導地位，而這些晶片正是電腦和人工智慧資料中心的核心。文中指出，中國大陸已在台海多次進行實彈軍演，美國官方與企業高層憂台海局勢，將影響電子產品、汽車和軍備的全球供應鏈。

特朗普關稅戰影響美國物價，美國民眾恐怕今年聖誕節要捱貴貨。（Getty）

2020年起，台積電已在美國亞利桑那州完成一座半導體廠，第2座已近完工，預計2028年投產，並承諾未來幾年興建4座新廠，但台美雙方協商的說法則是會增建至少5座。美國貿易代表署及商務部則未回應《紐約時報》有關查詢。

據了解，特朗普2025年4月對全球推出對等關稅，暫緩後於8月重新上路，把台灣貨品進口到美國的業者需繳交20%關稅，但半導體與許多電子用品可豁免，並等待美方依據貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232）以國安為由，對半導體產品的調查結果。

台灣政府與美國貿易代表署的談判雖有前期結論，但仍就232條款及台積電對美投資項目跟美國商務部討論。美方官員先前已表示，投資美國的業者不受232條款的關稅影響，但g尚不清楚屆時的運作模式。