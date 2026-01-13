特朗普：即日起向伊朗貿易夥伴國加徵25%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月12日表示，任何與伊朗進行貿易的國家，其與美國進行的任何貿易都將被徵收25%的關稅。特朗普在社交平台Truth Social發文公布消息，稱「這項命令是最終的，具有決定性意義」。



美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）同日稍早時間曾稱，針對伊朗局勢，雖然空襲是川普可選擇的眾多方案之一，但特朗普「一直強調外交是首選」，但是如有必要，「會毫不猶豫地動用美國軍隊」。



2026年1月3日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭的會議中發言。（Reuters）

哈梅內伊：伊朗人民粉碎境外敵人陰謀

另外，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）同日表示，當日參與親政府集會的人數之多，是對美國的「警告」，又指伊朗人民粉碎境外敵人陰謀。

伊朗群眾12日在德黑蘭革命廣場（Enghelab Square）舉行集會，揮舞伊斯蘭共和國國旗，並為殉職的安全部隊成員誦讀祈禱文，伊朗政府形容死者為「暴亂」的受害人。據指出，伊朗克爾曼（Kerman）、扎黑丹（Zahedan）、比爾詹德（Birjand）等多個城市，均有大型親政府集會。

哈梅內伊透過國家電視台發表講話，稱集會規模是對美國政客的警告，人民粉碎了境外敵人實施的陰謀，該計劃原本打算透過國內「僱傭兵」來實施。此前，美國總統特朗普多次警告，如果伊朗當局鎮壓示威者，美國將進行軍事干預。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）在集會上發表演說，形容當局對示威的應對宛如「反恐戰爭」，又稱伊朗人民正面對「四線戰爭」，包括經濟戰、心理戰、與美國及以色列的軍事戰，以及「當前的反恐戰爭」，偉大的伊朗民族從不允許敵人達成目標。