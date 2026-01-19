北京動武前兩大警訊曝光？紐時指未來5年台海封鎖風險或達60%

《紐約時報》1月17日發表專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）文章，內文指出雖普遍看法認為台海在未來10年內爆發全面戰爭的機率不高，但地緣諮詢機構評估顯示，未來5年解放軍侵台的機率約為30%，對台灣實施海空封鎖的可能性更高達60%。他強調，相較於全面動武，台灣當前更需要高度警惕北京已在進行中的灰色地帶作戰。



紀思道在專欄中引述多位軍事專家及史丹佛大學中國研究學者傅立門（Eyck Freymann）即將出版的新書《Defending Taiwan》指出，中國大陸若準備對台發動戰爭，可能會出現兩項關鍵警訊，其一是北京悄然撤出可能遭西方國家凍結的金融資產，其二則是在國內發起愛國動員，號召民眾捐血。

文章分析，在解放軍調動部隊、外界仍爭論相關行動真偽之際，北京可能先以網絡攻擊癱瘓台灣部分電網與金融體系，並破壞海底電纜以拖慢網絡速度。若衝突升高，導彈可能對台灣總統府及軍事、情蒐據點發動「斬首」打擊，並波及日本及關島的美軍基地以阻斷支援，同時透過海上封鎖切斷美日援助。

2025年9月，解放軍釋出攻台軍歌MV出現1949年4月，解放軍渡過長江、佔領南京，插旗「中華民國南京總統府」的畫面。（影片截圖）

紀思道指出，五角大廈固然將焦點放在中國大陸直接入侵的情境，但台灣更應將重心放在未達戰爭門檻的灰色地帶作戰上，因為北京已透過網攻、破壞海底電纜、軍機軍艦逼近以及實彈軍演，持續對台施壓。他認為，若北京層峰希望升高壓力卻避免直接開戰，可能先以海上「檢疫」名義提高航運與保險成本，削弱台灣經濟，後再進一步則可能針對能源進行封鎖，屆時極可能引爆全面戰爭，關鍵將在於美國總統特朗普是否下令美軍護航、出手破除封鎖。

文章同時引述地緣諮詢機構「台灣海峽風險報告」的評估指出，即使台海衝突僅持續數月、規模不大，且最終中國大陸戰敗，仍可能造成台灣約10萬人傷亡、中國大陸約10萬人傷亡，以及美國約6000人傷亡。日耳曼馬歇爾基金會於1月發表的研究亦指出，台海衝突的代價將極其高昂。

紀思道分析，無論中國大陸是透過全面戰爭，或是以灰色地帶「切香腸」方式進逼，若最終併吞台灣，將導致第一島鏈崩潰，並使台積電落入北京之手，因此美國必須與日本、菲律賓等盟友協同嚇阻，才能提高阻止中國軍事冒進的可能性。

然而，他也示警，儘管台海風險令國際社會高度焦慮，台灣社會本身的警覺感卻不成比例。文章指出，中國近期在台灣周邊進行軍事演習時，台灣股市甚至走高。紀思道並引述自己訪問台灣媒體與商界友人的觀察指出，有人雖承認風險存在，卻對抵抗不抱希望，直言若遭攻擊「應該投降」，也有人預期台灣在10年內終將落入北京掌控。

解放軍海軍演練利用氣墊船進行登陸作戰。（鼎盛軍事）

與此同時，紀思道提出，台灣目前最大的缺口在於缺乏「如何守住現狀與自由」的社會共識。文章指出，台灣政壇長期陷入內鬥與對立，使整體準備程度相較於愛沙尼亞、以色列、波蘭與韓國等面臨生存威脅的國家明顯不足。紀思道直言，「若烏克蘭是抵抗強敵的政治意志典範，那台灣更接近反面教材，許多人似乎尚未準備好為了守住獨立與自由付出重大代價」。

他並反問，「若台灣人自己都不明確願意做出重大犧牲，美國人為何要冒生命風險、花數十億美元去保衛台灣？」他指出，根據台灣官員的說法，儘管國防政策已有進展，但仍遠遠不足。

紀思道最後主張，由於牽涉重大戰略利益，美國外交政策的首要任務之一，應是在不挑釁中國的前提下嚇阻中國，這意味著必須與台灣及日本合作，不僅防範全面入侵，也要共同對抗灰色地帶作戰的長期壓力。他警告，即便嚇阻失敗、戰爭爆發，「就算最後打贏了，也可能是那種代價太慘重、讓人完全高興不起來的勝利」，並引述前美國總統甘迺迪形容，這種勝利「即使果實入口，也像灰燼一樣」，得不償失。