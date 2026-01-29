鄭麗文稱美國曾是恩人、大陸是親人：不忘美國情誼也絕不骨肉相殘

國民黨副主席蕭旭岑宣布訪問北京，出席「兩岸交流合作前瞻論壇」交流，此為時隔9年國共智庫論壇再次重啟。國民黨主席鄭麗文1月28日表示，美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人，她指出，「中華民國從二戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事」。她表示，國共智庫論壇平台是跨出成功的第一步，接下來還會延續、擴大，要為台海和平穩定盡一份心力。



鄭麗文也說道，最近許多國際友人問她是親中還是親美，她反問：「為何不能兩個都選？」「台灣不需要在美中之間選擇」，她希望兩岸和解能帶來美中和解與合作，才是人類之福。



圖為鄭麗文出席「馬習會十週年研討會」。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文：台海局勢兵兇戰危，國民黨願開闢不一樣的選擇

鄭麗文28日在中常會發表26分鐘的談話。她指出，在台海局勢兵兇戰危、全世界高度關注下，國民黨願意做出最大貢獻，幫兩岸惡意螺旋上升、大家不願看到自我毀滅的道路開闢不一樣的選擇，希望迎來兩岸重新融冰、和解，進一步合作。

鄭麗文指出，國共平台交流停了9年，今天的大陸和9年前的大陸今非昔比，今天的大陸和台灣，在重大科技上已經有了獨步全球的實力，面對氣候變遷防災因應、能源問題等人類共同的挑戰，都需要最進步的科技，兩岸願意交流互相學習，甚至未來合作。

鄭麗文說，日前一位好友的一句比喻讓她非常有感，「美國曾經是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人」，中華民國從二戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事，台灣不需要在美中之間選擇，她希望兩岸和解能帶來美中和解與合作，才是人類之福。

鄭麗文認為，第一島鏈已非上世紀冷戰的戰爭前沿，不需要開啟冷戰2.0，她希望這是和解、和平島鏈，「從台灣出發，從台海開始，全世界攜手為和平穩定盡一份心力，下周的國共智庫論壇平台攸關接下來歷史發展路線，可能從今天會有完全不同的局面」。

鄭麗文發起「黨外在野大聯盟」。（facebook@黨外在野大聯盟）

她強調，國民黨絕對可以成功為大家避免戰爭、締造和平寫下歷史，在這樣的使命下，國民黨會完成2026勝選、2028政黨輪替，告訴全世界，和平才是台灣人共同的願望與決心。

此外，鄭麗文也透過Facebook發布於中央黨部接見美台商業協會主席柯拉克Keith Krach）訪團的訊息，稱雙方針對經貿合作與科技前景進行友好交流，鄭麗文並樂見雙方在相關議題上持續對話。

鄭麗文提出兩岸穩定即是經濟基石；緩和台海緊張、恢復溝通，不僅能活絡台灣服務業，更能讓投資台灣相關市場的美商直接受惠，創造雙贏。