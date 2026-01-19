民進黨「賣芒果乾」已失效　鄭麗文：「習鄭會」反成國民黨利多

國民黨主席鄭麗文今（19）日在一檔網絡節目中表示，民進黨長期操作的「賣芒果乾（亡國感）」策略已經失效，她與大陸國家主席習近平的會面，反而將為國民黨帶來政治利多。



綜合 TVBS 新聞網、ETtoday 新聞雲等台媒報道，鄭麗文於1月19日登上網絡節目《中午來開匯》，在節目中被主持人黃光芹詢問「習鄭會」是否正在安排中。黃光芹並引述國民黨內部消息人士說法指出，有人認為鄭麗文在縣市長提名尚未完全底定前訪問大陸，可能成為民進黨攻擊的「送分題」。

對此，鄭麗文回應時態度明確，表示赴陸訪問不僅不會對國民黨造成影響，反而是對國民黨「來大利多、大加分」。她直言，如果因為民進黨「亂扣帽子、詆毀」，國民黨就什麼事都不做，「那國民黨就什麼都不做，回家睡覺了」。

鄭麗文表示，國民黨未來要成為主動的和平締造者。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文指出，不論國民黨做什麼，民進黨都會照樣批評，因此國民黨無需因執政黨的態度而自我設限，否則等同「跳入民進黨挖的坑洞」。她認為，反而應該讓執政黨知道其司法追殺與政治操作的手段「無效、沒用」，並以去年大罷免為例指出，操作「賣芒果乾」反而引發反感，「賣出反感來了，反效果來了」，這正顯示政治風向已出現變化。

她進一步表示，台灣有許多不同領域與產業都非常需要兩岸交流，這樣的交流能帶來更大的底氣與支持力量，不只是藍營內部殷切期盼兩岸和平，國際社會同樣如此。她指出，正因如此，國際媒體紛紛主動採訪她，國際智庫也希望與她會面，並轉述對方的看法稱，「這是無比艱困的工作（兩岸交流），但都期待兩岸一定要和平」。

鄭麗文認為，無論從台灣內部民意，或是國際社會的整體氛圍來看，若能在此時扭轉局勢，將兩岸的兵凶戰危轉為和緩與和平，才是真正帶來最大的選票跟支持。

此外，鄭麗文也指出，國民黨過去並不擅長主導議題，但現在多由她主動設定公共議題，因此才會引來執政黨的攻擊。她強調「不要畏懼爭議」，認為面對爭議本身就是政治攻防的一部分。

她並表示，希望未來兩岸能就前瞻性議題展開交流，包括氣候變遷、人工智能等，同時也應協助台灣亟需解套的現實問題，例如觀光產業復甦、農漁產品外銷等，讓兩岸互動回到務實與和平的軌道。