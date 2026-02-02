解放軍機迫台5年暴增近15倍　民進黨：灰色地帶行動推移安全邊界

台海軍事情勢近年日益惡化，民進黨指出，過去5年解放軍軍機近台架次大幅攀升，從2020年的380架次增加至2025年的5709架次，成長近15倍，顯示北京已將台海納入「灰色地帶行動」核心場域，意圖逐步推移既有安全邊界。



台媒《中央社》報道，民進黨中國部2月1日透過臉書發文指出，過去5年共機迫近台灣架次急遽攀升，從2020年380架次、2021年960架次、2022年1738架次、2023年4734架次、2024年5107架次，到2025年持續維持在5709架次的高頻程度，「成長近15倍」。

民進黨表示，這種量級與節奏，清楚顯示北京已將台海納入其「灰色地帶行動」的核心場域，用以測試威懾效果、消耗防衛資源，並想藉此逐步推移既有安全邊界。

民進黨指出，解放軍軍機擾台已從零星行動演變為「高頻率、日常化」的常態操作，過去五年擾台架次急劇攀升。

近年圍台軍演範圍。（01製圖）

針對台海局勢升溫原因，民進黨在貼文中指出，近年台海安全情勢持續惡化，第一島鏈整體緊張程度同步升高，抨擊北京正以擴張性的軍事野心為核心，系統性推動改變現狀的行動，台海只是其中最關鍵的一環。

此外，針對近年多回針對台灣的軍事演習，民進黨列舉去年密集實施「海峽雷霆-A」、「正義使命」等大型演訓，演練內容涵蓋聯合作戰、海空封鎖與精準打擊，演訓區域多次逼近台灣12海里領海與領空基線，視相關行動係對台企圖具體轉化為可執行的軍事方案，並嚴重威脅印太區域和平。

民進黨並重申舊掉，指出北京的戰略目標並未止步於台灣，認為在釣魚台、日本海、黃海與南海，解放軍亦同步推進高強度軍事與準軍事行動，「以低於戰爭門檻的方式，逐步累積區域優勢」，強調相關軍事威嚇並非分散事件，而是同一套擴張邏輯下的不同區域展現，各地均存在擦槍走火風險。