張又俠落馬、解放軍高層大整肅　學者不排除北京對台發動局部戰爭

解放軍高層再現重大整肅。中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，加上此前已被查的另一名軍委副主席何衛東，第20屆中央軍委原先兩名副主席至此全數落馬，引發關注。美國史丹福大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光認為，解放軍遭遇如此大面積清洗後，降低了中共短期內對台灣採取全面戰爭的可能性，但同時不排除局部戰爭的可能性。有美國學者則分析，這波解放軍高層人事動盪，未根本上改變奪台時間表。



吳國光在1月26日播出、由知名美籍華裔媒體人袁莉主持的《不明白播客》中表示，他認為近期內，即一年內或明年中共二十一大前，北京對台灣採取全面戰爭的可能性降低了。目前，解放軍上將層級基本上已經「全軍覆沒」，在遭遇如此大面積清洗後，解放軍的指揮系統勢必要重建，而指揮系統並不是將一個將領任命到這個位置上，第二天就可以指揮作戰。下面的官兵可能不認識這個將領，下面的官兵新任將領也不認識。在這種情況下，北京沒可能去面對解放軍歷史上最嚴重的一場戰爭。

不過，吳國光不排除有局部戰爭的可能性。因為習近平上台後不斷在講建軍百年（即2027年8月1日）目標，這次張又俠落馬後，《解放軍報》24日頭版又再次提到建軍一百年奮鬥目標。吳國光說，習近平應該需要在軍隊內部有某些說法，很可能會採取局部軍事行動，才能對他提出的建軍百年目標有所交代。

習近平多次強調建軍百年目標。

去年底，美國戰爭部發布「中國軍力報告」指出，解放軍正穩步推進2027年必須具備在台灣議題上取得「戰略決定性勝利」的能力。美國學者約翰遜（Matthew Johnson）在華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）26日刊出的分析中指出，這波解放軍高層人事動盪，未根本上改變奪台時間表。

約翰遜表示，中央軍委的清洗行動沒有實質改變兩岸軍力對比，不會明顯加快或延後軍事行動的時間表。充其量只反映出內部的判斷：無論是為了更快速的行動，還是更周密的圍堵策略，政治忠誠與指揮體系的一致性都是前提。

張、劉於2026年1月被拔官，這時間等於正式進入為2027年做最後準備的年度訓練階段。不過，約翰遜認為，兩位被查的時機，或許更透露了外界無法窺見的內部動態，而非外在突發情勢。他指出，大陸的體制設計本身就具有不透明性。決策往往源於對忠誠、恐懼與控制的算計，而外人無法看到這些考量。