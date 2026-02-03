從國際秩序到門羅主義變體　專家批美國防戰略第一島鏈論述空泛

美國國防部於1月24日公布最新「國家安全戰略」下的《國家防禦戰略》，引發華府智庫專家高度質疑。根據《防務一號》（Defense One）網站報道，戰略學界普遍認為，這份NDS被視為與過去政策的急劇轉向，其核心論點是以美國主導的「國際秩序」為空想，應改採「美國軍事主導西半球」的門羅主義變體。



報道指出，專家質疑新戰略在「對中國戰略」與「強化第一島鏈防禦」上論述空泛，缺乏具體實施計劃與預算細節，恐讓美國盟友關係面臨重大挑戰。

《防務一號》引述戰略學者意見指出，這份NDS充滿矛盾。儘管文件暗示美國將減少對全球事務的介入，但國防預算並未縮減。專家預計，總體國防預算將膨脹至1.5萬億美元，其中大部分將流向如「金穹」等單一專案。

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）高級研究員佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）表示，若不顧盟友感受、恣意動武，可能導致美國失去海外基地准入，使聯盟關係變得更具交易性。

圖為2026年1月29日，美國總統特朗普（Donald Trump））、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）出席內閣會議。（Reuters）

在對華政策方面，NDS呈現雙重目標。一方面剝離所有關於中美競爭的規範性判斷，主張在純粹實力層面阻止中國在西半球的經濟擴張；另一方面又提議尋求一種「中國也能接受」的外交解套，同時在「第一島鏈」沿線加強防禦態勢。

「新美國安全中心」研究員沃瑟（Becca Wasser）指出，強化第一島鏈防禦與尋求和平共處的外交目標存在根本不一致。

此外，NDS提出具爭議的「突襲戰」概念，淡化同時反制俄羅斯入侵北約與解放軍進攻台灣等大規模衝突的可能性，轉而強調保持「快速、短促、高強度打擊」能力，在總統裁量下迅速將部隊轉移至全球危機熱點。

「新美國安全中心」研究員沃克（Dustin Walker）質疑，這種「海盜式」全球機動能力既未說明如何重塑兵力結構，也缺乏對應採購與預算規劃，使整體構想停留在戰略口號層次，難以判斷實際可行性。

整體而言，華府專家普遍認為，新版國家防禦戰略雖提出強調實力競逐與地緣防禦的新方向，但在預算配置、盟友關係與實際軍力部署層面仍存在諸多不確定性，其後續影響備受關注。