超越德國　台灣成美國第4大貿易夥伴

美台經貿關係持續升溫，台灣對美貿易地位再創新高。台灣經濟部貿易署表示，根據美國海關去年1至10月統計數據，台灣已超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大與中國大陸，顯示台美經貿關係持續深化。



台媒《中央社》報道，台灣經濟部貿易署於2月3日舉辦年度記者會，對外說明去年亮點成果與今年重點工作。貿易署長劉威廉表示，今年將持續落實美台經濟繁榮夥伴對話（EPPD）後續工作小組的運作，並多元拓銷全球市場，協助廠商布局海外生產基地。

貿易署副署長陳佩利指出，台灣去年貿易總額首度突破1萬億美元，達1萬億1244億美元，其中出口金額為6408億美元，創下歷史新高。她並表示，今年出口甚至可望進一步攀升至6600億美元，整體外貿表現可望續創佳績。

在強化台美供應鏈夥伴關係方面，陳佩利指出，除近期完成的EPPD會議外，台灣也已與美國得州、亞利桑那州、佛羅里達州等13州簽署經貿合作備忘錄（MOU），協助有意擴展對美貿易與投資的業者探索商機、優化投資環境。她並指出，去年有超過140家台灣廠商參加「選擇美國投資高峰會」，是全球規模最大的代表團之一，今年5月3日至6日也將再度組團赴美參加。

在歐洲市場布局方面，貿易署表示，歐洲議會日前通過與「數字主權」相關的決議，未來將協助台灣業者掌握「AI超級工廠」等新興商機，拓展歐洲市場合作空間。

此外，陳佩利指出，中東歐目前已成為台灣最大的無人機出口市場。去年無人機出口最大市場為波蘭，金額約為5000萬美元，其次為捷克約2000萬美元，美國則以約1000萬美元排名第3，3國合計出口金額接近1億美元。

劉威廉強調，無人機出口規模目前看似不大，但屬於「從無到有」的產業發展階段，成長幅度相當可觀，預期將成為台灣未來具潛力的重要出口產品。

整體而言，台灣對美經貿地位攀升與出口表現創高，顯示在全球供應鏈重組與地緣政治變動下，台美經貿合作持續深化，並朝多元市場布局方向穩步推進。