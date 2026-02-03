美台經濟繁榮夥伴對話登場　賴清德喊話三大戰略方向

賴清德今（3）日上午主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，說明台美合作進展與後續推動方向，並揭示未來合作的三大戰略方向，包括強化「經濟安全」、打造「創新經濟」、發展「繁榮未來」。



台媒《中央社》2月3日報道，賴清德表示，上周第6屆台美經濟繁榮夥伴對話在美國華府舉行。「這個台美經濟對話機制是在美國總統特朗普第一任任期內所創立」，而上周的會議則是特朗普在第二任期第一次召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談。他指出，這對台美關係來說，「具有重大意義」。

根據《中央社》報道介紹，本屆EPPD主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作，以及雙邊合作四大支柱。

2月3日，賴清德主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（台灣總統府提供）

談及未來合作方向，賴清德指出，第一是強化經濟安全。他表示，面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的非紅供應鏈。

第二是打造創新經濟。賴清德指出，台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。

第三是發展繁榮未來。他表示，這屆EPPD會議議題涵蓋AI供應鏈、數字基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。賴清德稱，這樣的成果清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結，「台灣與美國正是彼此『繁榮未來』不可或缺的關鍵夥伴」。

賴清德強調，透過EPPD機制深化合作，台美將持續在供應鏈安全與高科技產業布局上緊密對接，並拓展至第三國合作與多元領域，為雙邊經濟關係注入更強勁動能。