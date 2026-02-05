國民黨：九二共識與「一國兩制」及「統一」毫無關聯

國民黨今日（5）強烈回擊賴清德有關「九二共識」的發言，指責賴「帶頭造謠」，並強調九二共識與「一國兩制」及「統一」毫無關聯，呼籲執政黨回歸務實對話，而非意識形態對抗。



國民黨文傳會發布聲明指出，賴清德受訪時表示，習近平多次說明「九二共識」就是一個中國原則，台灣方案即為「一國兩制」，完全沒有中華民國表述空間；若有人欣然接受九二共識且不害怕，即代表「真的是中國人」，並積極推動兩岸統一。國民黨批評此說法為捏造習近平言論，自導自演認知作戰。

國民黨重申，「九二共識」是兩岸交流的政治基礎與鑰匙，其核心內涵本就有各自表述空間，重點在於「求同存異」，透過對話降低衝突、解決問題。聲明強調，習近平從未將九二共識等同於「一國兩制」，賴此舉是語無倫次「抹紅」國民黨。國民黨智庫近期赴大陸交流，已為台灣民眾帶來和平紅利，賴因此「急了」，轉而扣帽子、搞意識形態掛帥，但人民已厭倦口水戰，台灣需要的是務實作為。

此外，國民黨提到美國總統特朗普昨日與習近平通話，強調願加強合作、推動兩國關係新發展，顯示美方已放棄過去對抗中國的老路。國民黨批評賴清德仍自說自話吹噓台美關係，只會讓台灣淪為中美交易籌碼。

在國防議題上，國民黨表示，支持合理增加國防預算、把關原則不變，但反對空白支票；軍人加薪亦屬強化國防一環，呼籲執政黨儘速編列預算、主動化解朝野僵局。