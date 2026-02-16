國台辦換血　外交系統上位　分析：台海博弈納入大國戰略盤算

國台辦主任宋濤自2022年12月上任以來，國台辦領導班子背景出現引人注目的新特點，多名核心官員具備深厚外交資歷。相關人事布局被解讀為，北京在對台工作上，已將國際視野提升至前所未有的重要位置。



台媒《中時新聞網》今（16）日發出專題報道指出，宋濤2001年進入外交系統，曾外派印度、蓋亞那、菲律賓，歷任中國外交部副部長、中聯部部長，2022年12月調任國台辦主任。此一任命，被視為將其長期累積的國際政治溝通經驗與宏觀戰略思維，應用於台海這一高度敏感且複雜的領域。

國台辦副主任吳璽1990年即進入外交部，深耕外交事務34年，直到2024年被任命為國台辦副主任。港澳涉台事務局局長張晗在進入國台辦前，亦同時擁有外交部與中共中央對外聯絡部的工作經驗，兼具政府外交與政黨外交雙重背景。

報道文章分析，將上述三名官員履歷並列觀察，可以清楚看出當前北京對台工作高層人選的戰略考量，即台海問題早已超越兩岸範疇，深度嵌入大國戰略博弈之中，擁有豐富外交經驗的官員，更擅長在國際語境下應對海外涉台挑戰。

地方台辦年輕化 上層提醒戰略耐心

除了中央層級人事布局出現變化，分析亦提及，地方省市台辦系統官員呈現年輕化趨勢，但部分幹部對台灣問題流露出急於求成的心態。

一名內地資深涉台學者向《中時新聞網》表示，他固定到台辦系統講課，與年輕幹部交換意見時，經常聽到有人反映台獨分子冥頑不靈，中國大陸的軍事實力足以碾壓台灣，為何不直接出手收拾？

該學者透露，面對涉台隊伍中的心浮氣躁，上層亦有所耳聞，「這也是為什麼，國台辦2025年3月會推出《中國台灣問題幹部讀本》，就是希望這些年輕幹部能體會對台工作並非一蹴可幾，必須拿出久久為功的恆心。」分析認為，相關讀本的推出，被視為在強調戰略耐心，提醒幹部避免情緒化與急躁思維。

軍旅背景幹部立場強硬 台商憂武統代價

此外，一名長期在大陸經商的台商觀察指出，大陸台辦系統中，有大量幹部是從軍中退伍後轉任，對台灣問題持強硬立場並不令人意外。

胎名台商直言，這批幹部從未經歷過殘酷的戰爭年代，只想趕緊以武力統一台灣。但是他們有沒有想過，武統之下必有死傷，從此結下梁子，如此冤冤相報的例子，歷史上不斷重演，難道要重蹈覆轍嗎？

不過，評論平衡指出，在大陸台辦系統中，也並非人人都持強硬態度，並根據記者多年與國台辦官員接觸的經驗，部分年輕官員雖未曾親自到過台灣，但秉持大局觀，且擁有嚴謹學術背景，認為喊打喊殺絕非上策。