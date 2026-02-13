《太平年》的歷史隱喻　解決台灣問題的關鍵是「形勢比人強」

最近，在內地熱播的電視劇《太平年》被許多人稱為近年來難得一見的優秀作品。這部作品是國家廣電總局重點扶持、央視出品的歷史正劇，講述的是五代十國時期吳越國主錢弘俶「納土歸宋」、華夏大地重歸一統的故事。



《太平年》是從唐朝滅亡、著名的「兒皇帝」石敬瑭在契丹的幫助下建立後晉的故事開始，開場便是地方軍閥吃人的殘暴畫面，預示當時中國因連年戰亂而民不聊生的悲慘景象。故事的結尾是北宋結束五代十國的亂世、重新統一天下和吳越國主錢弘俶「納土歸宋」。



（《太平年》劇照）

五代十國時期是古代中國繼南北朝之後又一個極為混亂、血腥和悲慘的大分裂時期。唐朝是古代中國一個鼎盛的大一統王朝，公元907年唐朝滅亡，天下大亂，數十年之間，作為政治中心的中原地區前後出現五個朝代，依次為朱温的後梁、李存勖的後唐、石敬瑭的後晉、劉知遠的後漢、郭威的後周，在中原地區之外前後存在包括吳越國在內的十個主要的割據政權，直到公元979年，北宋重新統一天下。

《太平年》有三個男主角，除了「納土歸宋」的吳越國主錢弘俶之外，還有為北宋一統天下打下堅實基礎的後周明君柴榮和北宋開國皇帝趙匡胤。郭威的後周是五代在中原地區最後一個朝代，郭威在五代十國的亂世中屬於一位很有作為的皇帝，他去世之後由養子柴榮繼位。柴榮被許多人譽為五代十國時期第一明君，他以「十年開拓天下，十年養百姓，十年致太平」為志向，勵精圖治、重塑官場風氣、整軍練卒、選賢與能、南征北伐、統一天下，但英年早逝，在位不到6年時間。

趙匡胤本來是後周柴榮手下的將領，後來建立北宋。（故宮圖像選萃）

趙匡胤本是柴榮重用的禁軍將領，在柴榮南征北伐和統一天下期間戰功卓著，他在柴榮突然離世之後黃袍加身，最終和他的弟弟趙匡義一起重新統一天下，開創影響至今的宋朝。

錢弘俶所在的吳越是其爺爺錢鏐在浙江建立的割據政權，是當時的大亂世中少有的能保持相對和平穩定的政權。吳越自錢鏐以來，非常懂得古代中國思想家孟子說的「以小事大以智」的道理，奉行「善事中原大國」的政策，一直未有公開稱帝，在五代十國中屬於非常少見的現象。後來隨着北宋統一天下的大勢已經不可阻擋，錢弘俶順時應勢，決定「納土歸宋」，留下和平統一的佳話。

錢弘俶（右）由內地演員白宇飾演。（劇照）

錢弘俶的「納土歸宋」若以今天的視角來看，無疑具有天下一統的理想主義色彩，但放在當時的歷史背景來看，現實主義才是最主要考量。正是因為安史之亂讓唐朝由盛轉衰，國家治理危機重重，才有了唐朝末年的藩鎮割據與農民起義。唐朝滅亡後，無論當時的人們是否情願，國家都不可避免地進入極其黑暗和血腥的大分裂時期，吃人的殘暴故事屢見不鮮，人民苦不堪言。可以說，五代十國時期正是英國思想家霍布斯（Thomas Hobbes）說的國家產生之前人人自危、普遍爭鬥狀態的真實寫照。隨着北宋的重新統一，五代十國的亂世宣告結束，天下人心思歸，在不可阻擋的歷史大勢面前，「納土歸宋」是錢弘俶和吳越政權最務實的選擇。

2015年兩岸領導人在新加坡會面。（新華社）

歷史是一面鏡子，《太平年》作為國家重點扶持的歷史正劇，自然會讓人們想到今天的台灣問題。《太平年》傳遞的信號是中原王朝柴榮、趙匡胤的勵精圖治、統一天下的努力與吳越國主錢弘俶的審時度勢共同促成和平統一。回到歷史深處，「納土歸宋」的最關鍵原因是「形勢比人強」，而這樣的形勢又來自於柴榮、趙匡胤所代表的中原王朝通過多年的努力積累起來的強大硬實力和軟實力。只有硬實力，人們難免貌恭而不心服，只有軟實力，公義勢必會被強權侵蝕。當年的北宋正是憑藉多年努力積累的強大硬實力和軟實力，才讓和平統一有成為現實的可能。

台灣問題的理想解決，是同樣的道理。無論是從國家發展大局、改革開放和現代化事業來看，還是從同胞之情來看，和平統一都是今天中國解決台灣問題的理想方案。

《太平年》劇照。

正是因為認識到這點，所以多年以來，中國在處理台灣問題時候都保持了不容低估的耐心。經過改革開放以來的持續努力，中國已經是世界第二大經濟體和第一大工業國。2017年的十九大將民族復興和國家統一密切聯繫在一起，傳遞的信號是民族復興離不開台灣問題的解決，台灣問題的解決又離不開民族復興事業的推進。這樣的判斷合乎國家發展大局與和平統一理想。台灣問題的產生本就是清末鴉片戰爭以來國家內憂外患尤其是國共內戰、冷戰的產物，民族復興是中國徹底告別鴉片戰爭的屈辱歷史、成為現代化強國的時代進程，自然應該解決台灣問題。但只有推進民族復興和改革開放事業，成為在全球具有超強硬實力和超強軟實力的現代化國家，才能匯聚和平統一的歷史大勢，再次上演「形勢比人強」的故事。