澎湖縣長大年初一發利市失足摔落樓梯頭部受創　無呼吸心跳送醫

台灣澎湖縣長陳光復今日（17日）大年初一下午參加新春活動時，不慎從樓梯摔落，當場無呼吸心跳，於現場進行心肺復甦術（CPR）急救後送到醫院，目前已恢復心跳。



澎湖縣長陳光復。（陳光復FB）

台媒《ETtoday新聞雲》、《聯合報》等報道，陳光復下午2時40分許抵達當地文化局演藝廳大廳，並向民眾分送利市，約3時許下樓時疑似失足摔下樓梯，因撞擊頭部受傷，送往醫院急救。

《風傳媒》報道，台灣政壇的「發利市文化」可以回溯到2001年時任總統的李登輝。李登輝任職總統期間，幾乎每年都會回到故鄉新北市三芝區「源興居」發利市給鄉親和熟人，當時利市裏都裝新台幣200元的現鈔。

陳水扁春節也會回到故鄉台南官田發利市，不過利市的金額縮水為新台幣100元，但後續因避免收賄等嫌疑以及因應台灣法規調整，都改派新台幣10元利市。

2008年政黨再次輪替，馬英九一度決定不發利市，改發金幣巧克力，但後來又改回發利市，金額改為象徵一元復始的「1元紅包袋」，每年都會回到苗栗通霄的馬家庄發放利市。此後，蔡英文2016年當選上任，也延續傳統，在春節返回家鄉屏東，準備了1元利市發給民眾。現在台灣政治人物的利市多是象徵性的1元利市。