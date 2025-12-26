老人上下樓怕摔倒？杭州一小區裝上「坐式電梯」　遙控5分鐘直達

據內媒《都市快報》消息，浙江杭州翠苑一區裝上了「曲線旋轉坐式座椅電梯」，破解了老年人上下樓怕摔倒的難題。這種新式電梯加裝在樓梯扶手上，繫上安全帶就可遙控直達，從1樓到5樓僅需5分鐘。



「曲線式座椅電梯」外形是一個包裹式的座椅，兩旁有扶手，掛着隱藏式安全帶，座椅下方有踏板。座椅和踏板上都有防滑紋路。操作模式也很簡單，繫上安全帶，撥動撥片開關，電梯啟動運行，放開撥片，電梯停止運行。這一電梯在兩位老人奔波20多天，徵得整幢樓同意，分攤所有費用下得以實現。

「曲線式座椅電梯」加裝在樓梯扶手上。（都市快報）

沙性土壤讓戶外電梯難以安裝 兩位老人另尋奇招

杭州的翠苑一區，於1984年交付，有32幢加裝了電梯。但58幢蓋樓之前是一片池塘，地質勘探時發現沙性土壤，房屋有沉降，不宜加裝電梯。

年輕人也來體驗座椅電梯。（都市快報）

該樓的住戶項爺爺（88歲），隨着年歲增長，加上下樓摔了一跤，右胸肋骨斷了3根，上下5樓更加不方便。於是和4樓的鄰居李冬林（66歲）商議，動員一下樓上樓下的鄰居，安裝「樓道坐式電梯」。

樓道「新型電梯」破解戶外加梯難

李冬林上網發現，一些加裝不了戶外電梯的樓棟，加裝了「樓道座椅電梯」，並且上海和杭州已經有不少社區落實過。

在和項爺爺研究過「樓道座椅電梯」的相關資料後，兩人選擇了浙江湖州一家叫「浙江道可道電梯」的公司進行實地考察。考慮到該公司專業研發製作「座椅電梯」，技術上和浙江大學還有合作，比較成熟，售後也有保障，於是就敲定了下來。

座椅電梯下樓後可停在台階內側閒置部分。（都市快報）

樓道鄰居簽字支持 費用兩家均攤

加裝「座椅電梯」和戶外電梯程序上相類，都需要樓道業主的簽字同意，以及社區報備，公示。

對於樓道住戶們的擔憂，李冬林和項爺爺花了20來天來溝通：「座椅電梯」加裝後，運營不會造成噪音，他們也會錯峰出行，不和鄰居爭樓道。加裝電梯後，鄰居但凡需要搬運一點重物，電梯無償方便使用。

12月22日，座椅電梯交付剪綵。（都市快報）

樓道鄰居的關係一直很和藹，一些社區和物業也很支持，甚至還有搬到國外的業主，拍了影片委託簽字同意。

整個「座椅式電梯」加裝費用7萬元（人民幣，下同），由項爺爺和李冬林兩家分攤，其中住高一層的多付6000元。電梯用電，也是兩家分攤。

不少居民前來體驗 上下樓遙控直達僅需5分鐘

「座椅電梯」安裝好後，不少居民和年輕人前來體驗，都覺得運行速度平穩，隨時上下隨時停，也不會頭暈，對腿腳不方便的老年人很友好。內媒記者體驗了發現，遙控操作，基本沒有噪聲，整體運行平穩。一層樓一分鐘，到五樓差不多5分鐘。

曲線旋轉的座椅電梯，遙控操作，速度均勻。（潮新聞）

浙江道可道電梯公司總經理趙江偉介紹道，曲線旋轉的座椅電梯，遙控操作，速度均勻，可承重175kg。此外，座椅電梯不需要特別審批，本單元業主支持就可以加裝。「不會動原有建築，安裝工期短，施工周期3天到5天，當天完成當天使用。」