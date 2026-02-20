花蓮鯉魚潭200公斤天鵝船翻覆8歲童困船底溺斃　業者揭致命內幕

台灣花蓮鯉魚潭年初三發生天鵝船翻覆意外，一家5口出遊遇湖面突發湧浪，船隻瞬間傾覆，8歲男童遭逾200公斤船體壓在水下，救起時已無生命跡象，急救無效身亡。



據了解，悲劇發生可能與超載釀翻船或是快艇掀浪有關。有網民和當地業者指出，該地長期管理混亂，放任高速快艇與慢速天鵝船沒有區域劃分，批評「把遊客安全當兒戲」，有業者則稱該天鵝船核定承載4人，事發當下卻有4大1小共5人搭乘，可能因超載導致穩定性下降。。



據此前報道，2月19日下午近3點，鄭姓三代同堂共五人租借天鵝船於鯉魚潭遊玩。船隻航行至離岸約20公尺水域時，湖面忽然出現強勁湧浪，造成船體失去平衡並迅速翻覆。雖然5人皆有穿著救生衣，但男童卻被重達200至400公斤的船身頂棚壓困水中。

現場業者展開救援，先後將4名成年家屬拉上岸，但遍尋不著男童下落。經多人協力掀開翻覆船體後，才發現男童困在船底已失去意識，雖緊急實施CPR並火速送往慈濟醫院，仍於當日宣告死亡。

台灣花蓮鯉魚潭年初三發生天鵝船翻覆意外，一家5口出遊遇湖面突發湧浪，船隻瞬間傾覆。（花蓮縣政府）

台灣花蓮鯉魚潭年初三發生天鵝船翻覆意外，一家5口出遊遇湖面突發湧浪，船隻瞬間傾覆。（花蓮縣政府）

網民批當地業者亂象 業者：春節期間船隻密集、快艇通過產生浪湧造成意外

據不少曾到訪當地的台灣網民稱，當地快艇業者長期危險行徑才是釀禍主因。有民眾指控，快艇駕駛會故意加速衝到天鵝船旁邊，用超大浪花嚇遊客，「看到別人尖叫還覺得很好笑！」

鯉魚潭google評論。（網民評論）

從事水上活動的業者也批評，鯉魚潭水域管理長期混亂，高速快艇與慢速人力船完全沒有區域劃分，任由不同速度的船隻在同一範圍內穿梭，「根本是把遊客安全當兒戲」。

天鵝船業者受訪時透露，類似翻船事故過去相當罕見。業者坦言，不排除春節期間船隻密集、快艇通過產生浪湧造成意外。

但該業者同時指出，該船核定承載4人，事發當下卻有4大1小共5人搭乘，可能因超載導致穩定性下降。