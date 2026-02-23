馬來西亞7.1級地震　專家：全球地震平靜期結束　不排除為8級前兆

美國地質調查局（USGS）公布，馬來西亞沙巴州哥打貝盧（Kota Belud）西北對開55公里海域，於2月23日凌晨發生7.1級地震，深度619.8公里。



台灣中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋表示，這代表全球地震平靜期結束，而規模8級地震發生前，通常會先出現7級地震，目前全球已有207天沒有出現8級地震。



德國地球科學研究中心（GFZ）公布，於2月23日凌晨，婆羅洲島北部沿海發生地震。（GFZ圖片）

台媒《TVBS新聞網》及《Newtalk新聞》報道，郭鎧紋指出，馬來西亞7.1級強震屬於隱沒帶型深層地震，釋放約22.4顆原子彈能量，地震主要發生原因是澳洲板塊隱沒到巽他板塊下方導致。

郭鎧紋指，值得注意的是，上次發生規模7級以上地震是2025年12月8日在日本青森外海，此後全球進入地震平靜期長達76天，此次馬來西亞7.1級強震則象徵平靜期正式結束。

2011年日本3.11大地震。（Getty）

2024年日本能登半島地震。（Getty）

郭鎧紋指，規模8級地震發生前，通常會先出現規模7級地震，目前全球已207天沒有出現規模8級地震，雖然還不到平均間隔的460天，但仍要特別注意板塊活動。

郭鎧紋又指，根據資料顯示，台灣自去年12月東部海域發生7.0級強震後進入平靜期，花蓮已61天未出現顯著有感地震，不排除是醞釀較大地震的可能性。巧合的是，23日凌晨新北市坪林區發生規模4.0級地震，深度76.9公里，屬於隱沒帶地震，郭鎧紋強調，台灣未來地震活動是否轉趨活躍，是後續觀察的重點之一。