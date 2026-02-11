北海道恐迎400年一遇9級地震　專家：很可能出現　赴日旅遊要小心

近月，日本研究團隊最新發現，北海道近海「千島海溝」正在蓄力，恐爆發規模9級地震。對此，台灣前中央氣象署地震測報中心主任郭鎧紋回應，千島海溝是從堪察加半島往南延伸，和日本海溝屬同一構造，堪察加半島從去年起都是全球地震最活躍區域，且在1952年就曾有同一構造引發規模9.0級強震的紀錄，所以很有可能出現日方預測的狀況，民眾前往日本旅遊要提高防震意識。



北海道地震（Getty）

日本北海道進「地震爆發」週期

日本北海道及東北地區的居民正面臨嚴峻的地震威脅。根據《共同社》等報道，靜岡縣立大學與日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）組成的研究團隊，分析了2000年至2025年間北海道至東北近海、規模2.5級以上的地震數據。研究發現，十勝近海的海底應力正持續且加速累積，顯示地殼已繃緊至危險水平。

2011年日本3.11大地震。（Getty）

更令人擔憂的是，日本政府地震調查委員會的最新評估指出，該海域平均每340至380年發生一次週期性大地震。上一次大地震發生於17世紀，距今已逾400年，週期早已屆滿。

2024年日本能登半島地震。（Getty）

目前，委員會將未來30年內發生規模8.8級以上強震的機率，從原本的7%大幅上調至40%。委員會預測，若真的發生最糟狀況，北海道至岩手縣沿岸的死亡人數可能落在10萬至20萬人之間。

而日本東北大學最新研究警示，位於北海道近海的「千島海溝」目前地殼變動異常，海側與陸側板塊呈現極其強烈的「固著」狀態，每年8公分的固著狀態已持續約400年，目前積蓄能量足以引發9級超強地震。

台灣前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋。（資料圖片）

郭鎧紋：前往日本旅遊要提高防震意識

據台媒《ETtoday》報道，台灣前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，由於太平洋板塊隱沒到北美板塊底下，在日本北方出現了千島海溝與日本海溝等構造，其中長度約5600公里的千島海溝就是從堪察加半島拉出來，並由東北往西南延伸，走到青森縣附近，改為南北向、長約2400公里的日本海溝，這個超過8000公里的地質構造是連續的，所以也會產生連動。

郭鎧紋舉1952年11月堪察加半島規模9.0級強震為例，當年3月日本十勝外海先發生規模逾8.0級強震，之後大小地震不斷，震央位置不斷往北走，最後同年11月在堪察加半島規模9.0級強震。而從去年到今年狀況類似，但方向不同，去年7月30日，堪察加先發生規模8.8級強震，去年12月8日，青森發生規模7.5級地震，顯示地震的連動關係。

郭鎧紋提醒，堪察加半島從去年到目前為止，為全球地震活動最頻繁區域，加上日本官方單位示警，且日本一直是地震活動比較頻繁的國家，所以民眾若前往日本旅遊，還是要提高防震意識與做好相關準備，若真的發生強震時才不會驚慌失措。