台官方全數解密戒嚴檔案　5萬件政治檔案曝光

台灣國安局表示，歷經1年4個月自主清查後，已將戒嚴時期政治檔案全數解密，依規定公開檔案所有內容、不予遮蔽，實體檔案封裝94箱，連同電子影像檔分批送交國家發展委員會檔案管理局，並於今（23）日全數移交完畢。



台媒《中央社》報道，台灣國安局發布新聞稿指出，為落實轉型正義與政治檔案開放，歷經1年4個月自主清查，完成戒嚴時期政治檔案解密作業，已將實體檔案併同電子影像檔移交國發會檔案局。

台灣國安局。（台灣國安局網頁）

國安局表示，自2024年11月起動員全局人力，依現行「政治檔案條例」及國發會檔案局「政治檔案審定原則與重點」，分兩階段全面自主清查81年以前含戒嚴時期全部檔案。

第一階段清查國安局81年以前所有檔案，總計2萬3757卷、56萬6415件，並將清查結果及目錄造冊送國發會檔案局審定。經檔案局民國2025年6月審定為政治檔案者，共計1369卷、5萬1133件。

第二階段則針對上述5萬1133件政治檔案，以人工方式逐卷、逐件、逐頁檢審，並完成檔案解密與掃描作業。國安局指出，已將81年以前政治檔案全數解密，並依規定公開所有內容，不予遮蔽。

台灣官方表示，實體檔案封裝成94箱，連同電子影像檔分批送交國發會檔案局，並於23日完成全部移交。

根據官方說明，本次解密移交檔案內容涵蓋戒嚴時期保防安全工作制度、情報機關偵保防業務資料、反動文化出版品與黑函調查、民眾入出境管制、海外台獨團體活動、叛亂案件人員資料與判決書等檔資。

在自主清查過程中，國安局亦針對部分歷史檔案是否曾遭銷毀進行逐卷、逐件檢視。不過早年檔案由承辦人員「併卷」歸檔，「卷」內並無逐「件」檔案登載文號，因此無從判斷當年檔案資料是否曾遺失或遭銷毀。國安局補充，自民國94年起已將90年以前檔案重新按「件」編貼流水文號。

台灣國安局指出，政治檔案開放對真相調查、還原歷史與促進社會和解具有高度重要性。總統賴清德去年出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」致詞時曾指示政府加速政治檔案開放、追查歷史真相。國安局表示，依局長蔡明彥「面對歷史、還原真相」及「1件不留、1字不遮」指導原則，完成戒嚴時期政治檔案清查、解密與移交作業，期盼將台灣民主發展脈絡與國家歷史記憶永續傳遞。

國安局並指出，自2000年至2024年10月期間，已配合國發會檔案局辦理8批次檔卷清查移交，加上此次自主清查作業，總計已解密並移交國發會檔案局1871案、4685卷、14萬758件檔案。