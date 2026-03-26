柯文哲判囚17年｜ 怒批台灣司法製造「冤獄」成「莫須有」代名詞

前台北市長柯文哲涉京華城等案，今（26日）一審遭重判17年褫奪公權6年。台灣民眾黨18時15分在台大國際會議中心召開記者會，由柯文哲及律師團審判說明情況。



會上，柯文哲表示「司法唯一的目的是維持社會的公平，不該淪為打壓的工具，經過這個案子，台灣的司法更脆弱，這不是司法，這是冤獄」，更點名賴清德，怒喊「我不會屈服的」。



柯文哲在記者會上拆解案件細節，直指整起案件是徹頭徹尾的「構陷」。他指出，檢察官明知金華城容積率獎勵屬於行政裁量權範圍，卻刻意曲解法令，隱匿有利的證據，並且在未釐清金流的情況下，反而以不實內容向法院申請搜索票，形同「騙票搜索」。

柯文哲面帶微笑步入法庭。（中時新聞網）

此外，柯文哲亦強調相關單位動用國家機器調查逾一年，仍查無不法金流，僅憑「210萬政治獻金」即認定收賄，根本是抹黑。

柯文哲批台灣司法成「莫須有」代名詞

柯文哲指出，這場審判不是執法，而是政治清算，整套劇本從監察院2023年的糾正文開始，成為民進黨在2024年總統大選的武器。結合內政部、地檢處、廉政署、鏡新聞，共同製造本案。

他稱，「檢察官可以違法無受約制，法官也不再堅守獨立審判，崩壞的不是個案，是整個國家的司法信任。」他亦強調，如果一個國家可以用模糊的某實地起訴，如果可以把政治獻金當作前金然後推論一定有後謝，然後沒有任何後謝證據就把人定罪；如果司法可勇扭曲的筆錄決定一個命運，如果今天被犧牲的是柯文哲，明天可能是任何一個台灣人。柯批，此此刻的台灣司法，已經變成「莫須有」的代名詞，這是台灣的危機。

民眾黨前主席柯文哲獲法官裁定交保。（中時新聞網）

嗆賴清德稱不會屈服

柯文哲直言，執政黨以為毀掉一個柯文哲，就可以掃除將來的選舉障礙，「我跟你講，除掉一個柯文哲還有千千萬萬個小草（泛指民眾黨的支持者），我們要阻止司法繼續沈淪敗壞，要阻止司法變成政治工具」。

最後，柯文哲憤怒表示「這場審判還不是結束，賴清德，我絕對不會投降，一樣，賴清德，我不會屈服的」。